影／823砲戰遺族激動落淚　賴清德蹲下安慰、請國防部研議意見

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今（23）日是八二三砲戰66週年，總統賴清德親赴金門主持追思祭悼典禮，並特別關懷呂陳氣阿嬤、陳黃阿春阿嬤等遺族，呂陳氣阿嬤見到賴清德後，情緒激動落淚，而賴清德也特別蹲下關心安慰；至於遠從台南前來的陳黃阿春阿嬤，每年都有來金門祭祀，賴清德也特別請幕僚抄下阿嬤地址，表示日後回台南時再去探望。賴清德一早先在金門尚義君機場聽取國防部簡報，隨即前往太武山公墓主持追思祭悼典禮，包括於忠烈祠進行公祭典禮、千人塚進行獻花儀式，同時向參戰官兵及遺族致意，隨後再前往金門海印寺參拜祈福，中午則將與參戰官兵及遺族午宴。賴清德此次赴金門，將與參戰官兵與遺族午宴，不只是感謝當年參戰官兵為台灣英勇奮戰，同時也感謝位於第一線的國軍弟兄姊妹、金防部官兵同仁的辛勞。據指出，八二三遺族勵進會理事長李火炎特別於昨晚邀集相關成員，共同彙整相關訴求。如希望八二三陣亡烈士能夠入祀地方忠烈祠、針對在烈嶼陣亡的烈士增設烈嶼致祭儀程與法會；遺族方面，則有為生活困難遺族轉介社會急難救助、比照「二二八事件處理及賠償條例」發放八二三烈士遺族補償金等。針對遺族相關意見，賴清德事前已責請國防部積極研議，展現最大誠意，賴清德今日赴金門，紀念歷史事件，也以具體行動展現對遺族的重視。