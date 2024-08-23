民眾黨查政治獻金假帳卡關？黃珊珊：拿回憑證後繼續查

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民眾黨主席柯文哲政治獻金假帳風波延燒，柯文哲要求時任競選總部總幹事黃珊珊負責善後查帳。黃珊珊今（23）日表示，黨部雖持有副本，但當時複印沒有很完全，副本上的明細不清晰，並有摺頁、日期與金額模糊的狀況，民眾黨今日與調查局約定前往現場複印原始憑證，這樣對帳進度才能往前推進、比對。至於傳聞柯文哲要她辭立委負責，黃珊珊表示，這都是子虛烏有的事，就不需要造謠了。黃珊珊今天在民眾黨中央黨部外接受媒體聯訪。媒體詢問為何今天沒有開查帳記者會。黃珊珊表示，目前對帳已到一個階段，黨部手上的是副本，但當時複印沒有全部的COPY好，副本上的明細不清晰，並有摺頁、日期與金額模糊，的確碰到資料不齊、模糊不清的狀況。民眾黨人員今天與調查局約定前往現場複印原始憑證，這樣對帳進度才能往前推進、比對。針對有沒有找第三方公正的簽證會計師洽談，黃珊珊說，未來還要向監察院補正，這都會需要請會計師公會協助，她昨天拜訪會計師公會的先進，對方認為可請公會幫忙，所以民眾黨今天會正式發函給會計師公會，由公會依照輪派規範指派會計師協助民眾黨查核。媒體追問，是否會留到第三方機構簽證完成。黃珊珊表示，「我會留到所有補正完整為止」。針對媒體詢問柯文哲私下找她談辭立委的事，黃珊珊表示，這都是子虛烏有的事，就不需要造謠了。