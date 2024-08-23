周天成34歲重返世界前10！中國球迷肅然起敬：距林、李只差2年了

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34歲的台灣「羽球一哥」周天成在超級750系列日本公開賽連闖3關，打進男單4強，他在巴黎奧運後重返男單世界排名前10的行列，仍然是準一流的水準。經歷過大病、克服高齡，周天成仍站在男子羽壇的一級之列，讓人感嘆他數十年如一日的自律和自我要求。對岸中國球迷也注意到這位台灣猛將的好表現，對他肅然起敬，也想到當年林丹、李宗偉都是在36歲之齡引退的，不知周天成是否會堅持到那時。周天成在男子羽壇被認為和李宗偉一樣皆是大器晚成的代表，他的世界排名一度高居世界第2，也拿過世錦賽銅牌，可說是一流男單球員的代表。由於生涯前期總是在黃金賽有好表現、以及無論對上誰比賽都打得異常激烈，因而得到「黃金賽收割機」和「影帝」兩個有點調侃意味在的綽號，不過小天以他敬業的職業素養以及親和力，受到世界各地球迷的愛戴。去年發現罹患大腸癌，周天成在對抗病痛之時，也仍努力維持競爭力，這一屆巴黎奧運依舊取得出賽資格，生涯第3次打進五環戰場，並且戰勝日本名將奈良岡功大，晉級到8強，只可惜最終未能拿下一枚獎牌。不過這一次巴黎奧運周天成打進8強，讓他進帳了8200分，也重返世界前10，而且憑藉這一站日本公開賽的好成績，應該也有機會讓他的名次再往前邁進，實在讓人對這位老將感到敬佩。中國論壇近期也對新的男單世界排名做出討論，對於周天成重返世界前10，大部分球迷也表達尊敬之意：「這站上頒獎台的機會也不小」、「34了確實強今年狀態比前幾年好，有種老樹開花的感覺」、「34歲老將讓人敬佩」、「這肌肉量和身體狀態除了天賦異禀，肯定也付出了巨大的努力」、「再差2年就追上林李了」。中國「超級丹」林丹和馬來西亞「拿督」李宗偉被認為是羽壇最偉大的兩位男子選手，兩人無巧不巧都是在36歲這一年引退，林丹36歲退出國家隊，李宗偉則是選擇退休，周天成兩年後就將追上兩人腳步。