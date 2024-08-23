道奇送「金人版」大谷翔平搖頭娃娃！網友評價兩極　笑問：這誰？

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▲大谷翔平搖頭娃娃，當時在美國拍賣網站「ebay」一度炒到4萬台幣。（圖／取自X）

▲洛杉磯道奇推出「金人版」大谷翔平搖頭娃娃，以大谷翔平為主角，手上抱著他的愛犬「彈額頭」，且全身塗以金色顏料。（圖／翻攝自道奇社群平台 X）

洛杉磯道奇在5月中的賽事，曾發送4萬個大谷翔平的搖頭娃娃，當時造成粉絲爭相領取，甚至傳出網拍價飆到1333美元（約合4萬元新台幣）。該尊搖頭娃娃以日籍球星大谷翔平為主角，手上抱著他的愛犬「彈額頭」，且特殊版本將會全部塗以金色顏料，不過底下留言評價兩極，有人直呼很可愛，也有人對娃娃的臉部設計表達疑惑。道奇隊在今年5月17日對戰辛辛那提紅人隊的比賽前，宣布將贈送先到場的4萬名球迷，大谷翔平的搖頭娃娃，更讓人驚訝的是，該場比賽的球票，也因而漲價來到191美元（約合6110元新台幣），最終共累積5萬3527名觀衆進場觀賽。根據日本媒體《體育報知》報導指出，在28日的主場比賽，對於該搖頭娃娃，社群平台上的網友評價兩極，有人留言：「很想要！」、「我很羨慕住在洛杉磯的人」、「抱著狗狗太可愛了」、「我想這應該會很難搶」，也有人認為：「看起來好詭異」、「這是誰？」、「這是美國前總統柯林頓嗎？」、「表情好恐怖」等。但儘管如此，憑藉著大谷翔平的超人氣，再加上近日有望達成「40轟、40盜」里程碑，道奇再度發送搖頭娃娃，勢必會造成粉絲的熱烈搶領。