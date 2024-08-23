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道奇送「金人版」大谷翔平搖頭娃娃！網友評價兩極　笑問：這誰？

記者林之越/綜合報導

▲洛杉磯道奇隊今（23）日在官方社群平台宣布，在8月28日的比賽中，將會發送「金人版」的大谷翔平搖頭娃娃，底下網友的留言反應兩極。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇隊今（23）日在官方社群平台宣布，在8月28日的比賽中，將會發送「金人版」的大谷翔平搖頭娃娃，底下網友的留言反應兩極。（圖／美聯社／達志影像）
洛杉磯道奇在5月中的賽事，曾發送4萬個大谷翔平的搖頭娃娃，當時造成粉絲爭相領取，甚至傳出網拍價飆到1333美元（約合4萬元新台幣）。道奇今（23）日在社群平台上宣布，將在28日交手巴爾地摩金鶯的比賽前，發送一般顏色及「金人版」的大谷翔平搖頭娃娃，總共4萬支。該尊搖頭娃娃以日籍球星大谷翔平為主角，手上抱著他的愛犬「彈額頭」，且特殊版本將會全部塗以金色顏料，不過底下留言評價兩極，有人直呼很可愛，也有人對娃娃的臉部設計表達疑惑。

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首度發送娃娃引轟動　轉賣價格高達4萬元

道奇隊在今年5月17日對戰辛辛那提紅人隊的比賽前，宣布將贈送先到場的4萬名球迷，大谷翔平的搖頭娃娃，除了巨星級別的人氣加成外，造型可愛且做工細緻，因而在開始發送前2個小時，就有粉絲大排長龍。

根據當時報導指出，1支大谷翔平的搖頭娃娃，轉賣價格一度在美國拍賣網站「ebay」來到1333美元（約合4萬元新台幣）。更讓人驚訝的是，該場比賽的球票，也因而漲價來到191美元（約合6110元新台幣），最終共累積5萬3527名觀衆進場觀賽。

▲大谷翔平搖頭娃娃，在美國拍賣網站「ebay」已經炒到10萬台幣。（圖／取自X）
▲大谷翔平搖頭娃娃，當時在美國拍賣網站「ebay」一度炒到4萬台幣。（圖／取自X）
推出金人版娃娃　評價兩極仍搶手

根據日本媒體《體育報知》報導指出，在28日的主場比賽，道奇將會發送4萬個大谷翔平抱著愛犬「彈額頭」的搖頭娃娃，給進場觀賽的球迷，除了一般顏色的版本外，也會有「金人版」的特殊配色，不過仍未說明詳細的數量比例。

對於該搖頭娃娃，社群平台上的網友評價兩極，有人留言：「很想要！」、「我很羨慕住在洛杉磯的人」、「抱著狗狗太可愛了」、「我想這應該會很難搶」，也有人認為：「看起來好詭異」、「這是誰？」、「這是美國前總統柯林頓嗎？」、「表情好恐怖」等。

但儘管如此，憑藉著大谷翔平的超人氣，再加上近日有望達成「40轟、40盜」里程碑，道奇再度發送搖頭娃娃，勢必會造成粉絲的熱烈搶領。根據美國售票網站《SeatGeek》的數據指出，28日球賽的最便宜票價，已經來到101美元（約合3229元新台幣），是平常價格的2倍以上。

▲洛杉磯道奇推出「金人版」大谷翔平搖頭娃娃，以大谷翔平為主角，手上抱著他的愛犬「彈額頭」，且全身塗以金色顏料。（圖／翻攝自道奇社群平台 X）
▲洛杉磯道奇推出「金人版」大谷翔平搖頭娃娃，以大谷翔平為主角，手上抱著他的愛犬「彈額頭」，且全身塗以金色顏料。（圖／翻攝自道奇社群平台 X）

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