傳「民眾之聲」抖內流進木可　吳靜怡：小草知道會怎麼想？

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民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金疑雲，柯文哲找長期熟識的李文宗、李文娟兄妹經營的木可公關公司，被譏為黨營事業。22日又傳出，民眾黨副秘書長許甫去年曾在會議中提到，民眾黨官方YouTube頻道「民眾之聲」的抖內金額進了木可公關，再將經費給文宣部使用；不過民眾黨卻稱僅閒聊，並未實際執行。對此，政治評論員吳靜怡指出，網民自主性的想要捐贈給開頻道的單位，如果小草知道這些抖內的經費都流入了其他私人公司或是私人口袋，他們又會怎麼想？吳靜怡今（23）日在臉書發文指出，柯文哲想經營的到底是「黨營事業」還是個人「套利事業」？民眾之聲是民眾黨官方頻道，屬於民眾黨的公共財，去年大選期間，2023年8月至今累積抖內的台幣約189萬4925元、美金約5萬8246元，「請問柯文哲，這些錢都去了哪裡？被誰領走了？民眾黨恐怕無法申報、總統政治獻金收入也沒有編列，該不會又這麼巧，又是偷偷進入了像是木可公關這樣的私人盈利公司，又或者誰的口袋。」吳靜怡說，抖內是網民自主性的想要捐贈給開頻道的單位，如果小草知道這些抖內的經費都流入了其他私人公司或是私人口袋，他們又會怎麼想？吳靜怡狠酸，陳智菡整天只會批評柯黑，「妳有種，就出來戰！明知道作假帳，還第一時間公開發聲明罵吳靜怡幻想？嘲笑評論員真好當。」不要整天背後指揮要出征誰又要去護航誰，要罵林冠年酒駕就請拿出證據，陳智菡老公要批柯昱安無能就拿證據，不要刻意貼牛肉片的照片，「孬！就事論事難嗎？」吳靜怡說，柯粉或是小草怎麼不想想，「月入三十幾萬的高層夫妻黨，是拿著你們的錢，文宣預算一花，黨部一年就支出千萬、競總更是上億的宣傳支出，除了逼退一個楊寶禎，怎麼就無法再培養多個楊寶禎？鬥，只會難看的鬥，有幫組織培養人才嗎？沒有。」電視上，整排媒體人，寧願說自己柯黑，也沒有人敢承認自己是柯粉，丟臉啊！砸了破億又幾千萬，卻換來台灣最差的成效。「幫柯文哲說話很難嗎？不怕啊！來啊！一起戰，戰狼。坐擁幾千萬、幾億的宣傳預算，卻是大大嘲笑3000通告仔，是我太可憐，還是他們太自大了點。」