柯文哲若崩盤小草會去哪？他分析民調發現驚人結果：國民黨要小心

民眾黨主席柯文哲遭質疑政治獻金帳目不清，妻子陳佩琪又被爆料去看1.2億的豪宅，挨批向財團靠攏，衝擊柯文哲的聲望。曾任國民黨青年部主任的陳冠安分析，柯文哲若崩盤，小草會去哪？他的結論是，因此當小草失望，離開白營，最可能的選項，其實是轉回隱性選民。也就是說，不支持白，但同樣不支持藍綠。
陳冠安在臉書引用政大選研中心在2024大選後所做的民調來交叉分析，有四項數據值得參考：一、2024投柯文哲且2020大選有投票者，在2020選舉時，60.5%投蔡、24.6%投韓、14.8%投宋。二、2024民眾黨支持者，2020大選有9.4%投宋、15.1%投韓、34%投蔡、32.3%無投票權、沒投票或投廢票。三、2024投柯文哲者，有27.1%在2020大選無投票權、沒投票或投廢票。四、2020投蔡英文者，有21.5%投柯、62%投賴、5.8%投侯。
陳冠安說，數據看起來很多，但結論很清晰。簡單來說，從2020和2024的投票行為來看，小草的主要構成，以過去政治冷感的隱性選民和對民進黨失望的英粉為主，當然，也有少部分韓粉。因此當小草失望，離開白營，最可能的選項，其實是轉回隱性選民。也就是說，不支持白，但同樣不支持藍綠。
陳冠安說，曾投給藍綠的小草，偏綠明顯大於偏藍，但以目前綠白水火不融的態勢來看，短期內返藍的比例，會比返綠來的大些。不過從長期來看，返綠的天花板更高。從偏綠小草曾投蔡但不投賴來看，個人推測，這批小草在政治光譜上很可能是進步左派，對賴清德老綠男的保守右派不滿的那群。
陳冠安提醒，國民黨來說，倘若持太過右派保守立場，很可能就會將這批偏綠小草推回給民進黨；反之，接觸進步左派議題，則能有效避免小草返綠，甚至進而爭取。
新會期即將開始，由於民眾黨崩盤，綠營的基本盤天花板已從40%開始往上推。3%、5%看似不多，但對選舉來說，很可能就是獲勝關鍵，直接決定2026的議員、首長席次，以及2028的勝負歸屬。國民黨不可不慎。
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陳冠安說，數據看起來很多，但結論很清晰。簡單來說，從2020和2024的投票行為來看，小草的主要構成，以過去政治冷感的隱性選民和對民進黨失望的英粉為主，當然，也有少部分韓粉。因此當小草失望，離開白營，最可能的選項，其實是轉回隱性選民。也就是說，不支持白，但同樣不支持藍綠。
陳冠安說，曾投給藍綠的小草，偏綠明顯大於偏藍，但以目前綠白水火不融的態勢來看，短期內返藍的比例，會比返綠來的大些。不過從長期來看，返綠的天花板更高。從偏綠小草曾投蔡但不投賴來看，個人推測，這批小草在政治光譜上很可能是進步左派，對賴清德老綠男的保守右派不滿的那群。
陳冠安提醒，國民黨來說，倘若持太過右派保守立場，很可能就會將這批偏綠小草推回給民進黨；反之，接觸進步左派議題，則能有效避免小草返綠，甚至進而爭取。
新會期即將開始，由於民眾黨崩盤，綠營的基本盤天花板已從40%開始往上推。3%、5%看似不多，但對選舉來說，很可能就是獲勝關鍵，直接決定2026的議員、首長席次，以及2028的勝負歸屬。國民黨不可不慎。