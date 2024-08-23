施名帥、朱芷瑩結婚了！曬婚紗照曝喜訊　早在1年前就完成登記

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▲朱芷瑩（右）貼出婚紗照，笑說因為自己被施名帥求婚想不到拒絕的理由，所以兩人結婚了。（圖／朱芷瑩IG）

▲朱芷瑩（右）、施名帥（左）今日公布結婚消息，但兩人其實去年就已經低調完成結婚登記。（圖／朱芷瑩臉書）

▲朱芷瑩、施名帥把婚戒拍得相當唯美。（圖／施名帥臉書）

42歲金鐘視后朱芷瑩和實力派男演員施名帥愛情長跑7年，終於在今（23）日公布結婚好消息！朱芷瑩在IG曝光婚紗照，選在施名帥41歲生日這天公開兩人的喜訊、曬恩愛，消息曝光讓粉絲、親友嗨翻，紛紛湧入留言區高呼「恭喜！」今日上午朱芷瑩突發文曝喜訊：「因為施名帥跟我求婚，而我想不到拒絕的理由，所以我們結婚了！以下，開放祝福…或是你們想說的話」。壽星施名帥也立即跟上，幽默發文寫道：「終於等到這一天，我要公佈一個事實，朱芷瑩不願意承認是她先跟我求婚的。以下，祝我生日快樂」。兩人還一連曬出多張婚紗照放閃，無名指的婚戒已經緊緊把對方套牢。藝人鍾欣凌、卜學亮見狀，第一時間也送上祝福，齊喊「恭喜恭喜！」曾在電視劇《遺憾拼圖》中飾演朱芷瑩媽媽的楊貴媚也開心留言「恭喜恭喜，嫁女兒了，女婿棒棒！」朱芷瑩與施名帥愛情長跑7年，過去受訪時施名帥就曾提到兩人相識的原因，表示他們在北藝大讀書期間就認識，他一開始念舞蹈系，後來才轉到戲劇系變成朱芷瑩的學弟。施名帥說兩人一直以來都是共同勉勵的好朋友關係，日久生情才展開交往。《NOWnews今日新聞》今日也致電施名帥經紀人，經紀人透露小倆口在去年5月20日就登記，希望有一個儀式感，等拍完婚紗照、選完婚戒後，才選在施名帥生日這一天公布。至於女方有懷孕嗎？經紀人表示，沒有時間懷孕；同時也回應，施名帥近期忙宣傳《聽海湧》、《角頭－大橋頭》等作品，都會有公開活動，將由本人親自分享其他細節。