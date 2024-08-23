上班族兼差「5考量」熱選餐飲、補教　平均時薪472元！月入這數字

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▲《山道猴子的一生》作者，睽違一年後推出新作品《媽媽得了癌症》，寫實劇情引起廣大網友共鳴。（圖／Eric Duan YT）

不少民眾想必看過《山道猴子》作者Eric Duan推出的最作品《媽媽得了癌症》，劇中主角面對重大變故被迫身兼兩份工作，而在現實生活的上班族兼差現況又是如何？1111人力銀行今（23）日公布調查，25.6%同時擁有正職與兼差，優先考量時薪高、體力可負荷、離家近、可自排班表、門檻低等要素，多會橫跨餐飲內外場、社群經營等不同產業，每個月兼差24.6小時進帳1萬1623元，平均時薪472元。1111人力銀行調查指出，42.4%上班族僅有1份正職工作，25.6%同時擁有正職與兼差，還有8.5%是以打工接案兼差為主，23.5%則是處於求職、求學狀態，另一方面，從事兼差的主要原因，包括增加收入、開拓多元財源58.0%，以及正職薪水久未調整、獎金變少33.8%，還有工作時間地點有彈性30.6%，再者就是物價通膨開銷變大26.6%，以及償還負債、貸款22.5%。調查顯示，82.3%同時擁有正職與兼差的上班族，選擇橫跨不同產業的工作，優先考量時薪高、體力可負荷、離家近、可自排班表以及門檻低，內容主要則以餐飲內外場29.0%，還有家教、補習、才藝19.6%，以及社群經營15.5%，再者依序則是外送員13.7%、網拍與代購11.8%，換算下來每月兼差24.6小時進帳1萬1623元，平均時薪472元。話鋒一轉，調查指出，僅有1份正職工作的42.4%上班族，不找兼差的原因在於找不到合適兼差、不知道去哪裡找，以及正職工時長、下班時間不固定。1111人力銀行發言人曾仲葳表示，時值暑假消費高峰，餐飲業持續缺工，釋出大量的短期計時職缺來補足人力，由於從業門檻低、工作選擇多成為上班族兼差首選，再者暑假通常也是才藝班補教業的旺季，需要各種才藝運動教練增添暑期課程豐富精采。曾仲葳指出，社群經營、網拍代購，則因工作時間空間不受限制，採取時薪或論件計酬方式受到年輕族群青睞，而以時間換取金錢的外送員，顯現多勞多得的工作型態，也是上族增加收入的優先選項。