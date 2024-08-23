于美人選舉沒給加班費被告！強調「收到撤告通知」：誠懇態度面對

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▲于美人（中）和許常德（右）、浩子（左）今日出席中廣新節目《美的世界》發布記者會。（圖／記者吳翊緁拍攝）

▲于美人強調雙方已經和解，她昨天才收到撤告通知。（圖／記者吳翊緁拍攝）

于美人去年（2023）以無黨籍參選立委失利，沒想到選後卻被團隊中的員工爆料未給加班費、勞健保等等，雙方鬧上法庭，儘管于美人一度澄清此事，表示，「絕對尊重司法、尊崇法令規定。」仍掀起外界熱議。于美人和許常德、浩子今（23）日出席中廣新節目《美的世界》發布記者會，被問及此事，坦言昨天才收到撤告通知，雙方已經和解，「用最誠懇的態度來面對。」儘管上次選舉結果失利，于美人仍保持開放心態，是否還會再次參選？她直言，「有些事情是天機不可洩漏，因緣未具足的時候，它答案就不會出來，需要靠天時地利人和。」強調有任何需要她的地方，她一定都義不容辭，她透露，自己回到選區都是為了選舉，透露在選舉期間建立的友情很可貴，如果那些朋友要她回去，她還是會回去。先前于美人被爆料，在選舉期間，競選團隊的工讀生、臨時人員都必須簽切結書自願放棄勞健保，于美人也未幫工讀生加保，因此被勞保局開罰，被問到對於此事是否感到委屈，她透露當初因為是候選人身分，每天都很忙碌，沒辦法花時間理解這件事情，「但是透過這個事情， 我就去做一些有關的研究，現在已經都撤告了。」她強調雙方目前的誤會都已經解決。于美人表示，她也可以使用對立的方式來對待這些工讀生，但還是決定互相理解彼此，「他們（工讀生）也不是委員，雖然我認為我已經有多給了，但是他們認為那是一個得利， 所以在這個地方我們就有了彼此的落差。」她透露自己從中學習到很多，「這些也是我們後來去完全做的理解，做一些補救的措施。」于美人直言，昨天才收到撤告通知，今天就剛好開記者會，「我的初心態度就是就事論事，用最誠懇的態度來面對。」