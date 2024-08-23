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黃明志去年唱完小巨蛋出事！15場巡演被取消　遭爆損失上億元

記者朱祖儀／綜合報導

▲黃明志去年在小巨蛋開唱，不過後續15場演出都被取消，爆出慘賠破億元。（圖／資料照）
▲黃明志去年在小巨蛋開唱，不過後續15場演出都被取消，爆出慘賠破億元。（圖／資料照）
馬來西亞鬼才歌手、導演黃明志行事作風大膽，時常碰觸敏感政治、宗教議題，不畏懼外界眼光，因而吸引許多粉絲追隨，去年他在台北小巨蛋舉辦「大飛機世界巡迴演唱會」，也有眾多歌迷前往支持，他也宣布後續將前往15個城市演出。不過經過1年時間卻完全沒有下文，傳出是因為他在小巨蛋的演出尺度太大，導致合作單位壓力太大被迫取消，損失恐破億。對此，黃明志經紀公司目前尚未回應。

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黃明志去年才攻蛋開唱　後續15場演出被迫取消

黃明志「大飛機世界巡迴演唱會」去年4月1日在台北小巨蛋風光落幕，後續本來還預計要唱到高雄、新加坡、澳門、大阪、巴黎、雪梨、吉隆坡、曼谷、溫哥華等15個城市，但過了1年卻遲遲沒有舉行。據《ETtoday新聞雲》報導，傳出是因為黃明志小巨蛋演唱會尺度太大，讓合作單位備受壓力，後續場次不得不取消。

▲黃明志推出新歌〈大飛機〉MV。（圖／亞洲通文創提供）
▲黃明志後續15場巡演被取消，似乎是因為小巨蛋的演出尺度太大。（圖／亞洲通文創提供）
黃明志作風大膽　屢屢挑戰尺度

事實上，黃明志每每推出的話題作品都相當犀利，且和政治話題有關，包括2021年和陳芳語合唱的〈玻璃心〉調侃中國政治狀況和小粉紅，歌曲推出至今在YouTube上累積7351萬觀看次數，不過在當時掀起不小爭議；今年因應龍年還推出〈龍的傳人〉，和歌手「小熊為你」合唱，再度挑戰尺度邊緣。

由於黃明志屢屢挑戰禁忌，他先前也在臉書分享，每次舉辦巡演，有些國家政府看到「黃明志」要來，都會故意拖延、遲遲不肯批准，也有些地區政府和流程本身就很難搞。只有台灣或台北小巨蛋永遠最快，且是最容易申請過關的一站，無論唱什麼內容，在台灣都是很合理的事情，因此他很感謝台灣。而這次巡演遭取消一事，《NOWnews今日新聞》記者詢問黃明志經紀公司，目前尚未得到回應。

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