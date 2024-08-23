柯文哲農地改種芭樂？遭中媒踢爆雜草叢生　他曝：中國也想切割柯

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民眾黨主席柯文哲遭質疑政治獻金帳目不清，妻子陳佩琪又被爆料去看1.2億的豪宅，柯文哲在新竹的農地也遭踢爆，說要種芭樂但5個月過去卻雜草叢生，根本沒看到芭樂。新竹市政府說，將行文要求土地所有權人定期進行農地田間管理工作（如鋤草、耕犁），維護環境整潔及預防病蟲害等發生。柯文哲去年12月競選總統時遭踢爆，持有的新竹農地違規開設私人停車場，新竹市府要求30天內改善，民眾黨派人刨除瀝青，在今年3月18日期限內宣稱整地並種植芭樂樹苗。不過中國媒體《中評社》記者實地到新竹市水利路上柯文哲所持分的隆恩段1320地號農地查看，「發現該處已雜草叢生，有些雜草甚至長得快比人還高，放眼望去卻未見芭樂，入口處還停滿各式車輛，看起來似乎無人管理。對比中評社在6月5日到現場查看，當時該處還種滿芭樂樹苗，到現在也才經過79天，已有明顯落差。」而《中評社》大動作報導柯文哲農地，也引發議論。政治工作者周軒說，《中評社》這篇關於柯文哲新竹農地的報導出來後有兩個意義：首先，沒人不知道該媒體立場，但這次對方居然開打柯文哲，可見中國對於民眾黨的態度恐已開始鬆動、甚至想切割了；再者，柯文哲選前說要處理新竹農地果然都是在騙，「什麼種芭樂啦，要賣啦，根本都是唬爛，不過柯文哲唬爛，似乎不是新聞了。」