影／Clement超高壞球「怪力」開轟！尷尬回應：我好像不應該揮棒

美國職棒大聯盟（MLB)多倫多藍鳥今（23）日對上洛杉磯天使，藍鳥三壘手Ernie Clement在2局下半，鎖定一顆超高壞球，擊出陽春砲，根據大聯盟數據專家Sarah Langs指出，這顆球離地約1.4公尺，Clement這一轟也成為2008啟用投手數據系統以來，第二高的球被敲轟的紀錄，有趣的是Clement在離地1公尺的壞球中，敲出兩發全壘打，追平大聯盟紀錄，而Clement本人在賽後表示：「我想，我好像不應該對這種球揮棒。」
Ernie Clement超高壞球怪力開轟
2008啟用投手數據系統以來，離地最高的球被擊出全壘打的紀錄，是2022年Kyle Higashioka所保持的1.405公尺，而Clement今日所敲出的全壘打為1.402公尺，兩者僅相差3釐米， 從比賽畫面可以看到，這顆球在進入本壘板時，高度已達Clement的眼睛，但Clement還是掃出一發380英尺的全壘打。
藍鳥總教練John Schneider對於Clement的全壘打感到驚訝，「我從來沒看過這種全壘打，我和休息室的每個人都露出不可置信的眼神。」而Clement本人則表示：「我想，我好像不應該對這種球揮棒。」
這種超高壞球擊出全壘打的案例，也曾在中職發生過，2016年8月27日Lamigo對上統一獅的比賽，陽耀勳鎖定廖文揚一顆超過肩膀的壞球，硬是敲出一發反分向全壘打，當時陽耀勳這支全壘打還登上大聯盟官網，也成為中職經典畫面之一。
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2008啟用投手數據系統以來，離地最高的球被擊出全壘打的紀錄，是2022年Kyle Higashioka所保持的1.405公尺，而Clement今日所敲出的全壘打為1.402公尺，兩者僅相差3釐米， 從比賽畫面可以看到，這顆球在進入本壘板時，高度已達Clement的眼睛，但Clement還是掃出一發380英尺的全壘打。
藍鳥總教練John Schneider對於Clement的全壘打感到驚訝，「我從來沒看過這種全壘打，我和休息室的每個人都露出不可置信的眼神。」而Clement本人則表示：「我想，我好像不應該對這種球揮棒。」
這種超高壞球擊出全壘打的案例，也曾在中職發生過，2016年8月27日Lamigo對上統一獅的比賽，陽耀勳鎖定廖文揚一顆超過肩膀的壞球，硬是敲出一發反分向全壘打，當時陽耀勳這支全壘打還登上大聯盟官網，也成為中職經典畫面之一。