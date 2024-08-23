影／Clement超高壞球「怪力」開轟！尷尬回應：我好像不應該揮棒

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美國職棒大聯盟（MLB)多倫多藍鳥今（23）日對上洛杉磯天使，藍鳥三壘手Ernie Clement在2局下半，鎖定一顆超高壞球，擊出陽春砲，2008啟用投手數據系統以來，離地最高的球被擊出全壘打的紀錄，是2022年Kyle Higashioka所保持的1.405公尺，藍鳥總教練John Schneider對於Clement的全壘打感到驚訝，「我從來沒看過這種全壘打，我和休息室的每個人都露出不可置信的眼神。」這種超高壞球擊出全壘打的案例，也曾在中職發生過，