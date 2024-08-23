《正港分局》小隊又合體「重現超胡鬧辦案」！王淨笑讚聚沙成塔

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▲《正港分局》是許光漢（左2）當兵前作品。（圖／Netflix提供）

▲《正港分局》導演程偉豪（左起）、出品人黃惠玲、泱泱（吳泱潾）、黃宣、阿部瑪利亞、監製金百倫組「成魔小隊」辦案。（圖／Netflix提供）

Netflix犯罪推理喜劇影集《正港分局》昨（22）日獨家上線。劇中「正港小隊」辦案，戲外真的有實境辦案戶外裝置體驗。被問及再次合體辦案的心情，Lulu黃路梓茵搶先形容是「一塌糊塗、莫名其妙」，林鶴軒則笑著補充：「是一盤散沙！」但最後飾演小隊長的王淨稱讚大家還是有「聚沙成塔」的感覺。《正港分局》是電影《關於我和鬼變成家人的那件事》（以下簡稱《鬼家人》）的後續衍生影集。Netflix在明日開放設於台北信義遠百A13以及駁二藝術特區大勇廣場的實境辦案戶外裝置體驗。主演群前往現場搶先挑戰，「正港小隊」由王淨、馬念先、Lulu黃路梓茵、林鶴軒、陳彥佐組成，再度合體辦案，沒想到卻由在劇中飾演常常不在狀況內的分局長馬念先首當其衝，迅速找到第一個線索，其他正港小隊員則宛如重現劇中場景般，一邊胡鬧一邊辦案，現場氛圍充滿笑料。辦案最得力助手，則由陳彥佐獲得最大呼聲，紛紛稱讚很會找線索，對此陳彥佐分享：「因為平常就有在玩『密逃』，所以真的有很認真在玩。」林鶴軒則入戲地說：「你要小心不要講簡稱。」馬念先茫然問「為什麼不能說簡稱？」讓一旁演員群集體傻眼：「那是我們故事裡的劇情啊。」延續劇中小隊無厘頭氛圍。除正港小隊之外，也邀請「成魔小隊」由主創團隊監製金百倫、出品人黃惠玲、導演程偉豪、泱泱（吳泱潾）、阿部瑪利亞以及黃宣組成體驗尋找線索，阿部瑪利亞一踏進體驗裝置就驚呼連連直說：「斯勾以！（日文：好厲害）」而最後則由戲裡戲外都是資優高材生的泱泱（吳泱潾）最先完成解謎，讓在劇中飾演補教名師還和泱泱譜出一段師生戀的黃宣直呼：「果然是我教出來的學生，聰明。」沒想到泱泱（吳泱潾）卻接著直言：「剛剛拼出線索後，我還在思考說真的有那麼簡單嗎。」讓一旁的監製金百倫傻眼，黃宣笑說：「所以是說在場的大家都很傻嗎？」引起現場一陣爆笑。該劇是許光漢當兵前作品，他低調當兵事先都沒有曝光，消息嚇到所有人，他缺席首映會，事先錄影片問好，人沒到誠意滿滿，之前也參與粉絲見面會等活動，要讓「軍白期」殺傷力減少。該劇由許光漢、王淨、馬念先、黃奇斌、Lulu黃路梓茵、林鶴軒、陳彥佐組成正港小隊領銜主演，聯手打造前所未見的犯罪推理喜劇，更邀請「木曜4超玩」成員邰智源、KID林柏昇、謝坤達、溫妮、泱泱（吳泱潾）、阿部瑪利亞全員參演，以及歌手黃宣跨界加入演出，讓全民一起加入成語解謎查案的行列。