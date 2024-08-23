「民眾之聲」抖內流入木可？許甫：擔憂觸法疑慮已打住

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民眾黨主席柯文哲政治獻金帳目假帳疑雲延燒，政治評論員吳靜怡今（23）日表示，民眾之聲官方頻道，到今年8月一共累積189萬，這些錢去哪，應該要給小草交代。對此，民眾黨副秘書長許甫回應表示，這筆斗內金額跟律師討論後，因為主管機關並未有明確函示，擔心會有觸法疑慮，所以打住，尚待主管機關釋疑。許甫表示，「民眾之聲」是每天開直播的自媒體，甚至做戶外開講，需要耗費許多成本，每天開直播有很多支持者說希望能支持頻道經營，於是去年初查閱政黨法第19條第4款規定，其中關於政黨收入來源，包括政黨為宣揚理念所得收入，因為有法源依據後，開啟抖內。許甫表示，到了今年1月因為後台設定問題，支持者的抖內因為都卡在YT平台而無法收取，後來由於有添購設備需求，內部才在閒聊、討論是不是可以請木可公司來協助，但是後來跟律師討論後，因主管機關並沒有就這部分有明確函示，擔心會有觸法疑慮，因此打住沒有進行。許甫強調，目前已沒有再收受抖內，針對抖內要如何處理，黨內正在研議，同時也會請示主管機關釋疑，以便遵循辦理。