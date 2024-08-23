登山團遇虎頭蜂攻擊釀1死！8月到11月最活躍、6大保命關鍵看這裡

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本月22日，一支20人的登山團前往浸水營古道健行，未料，途中遭遇虎頭蜂攻擊，其中3人被螫傷，41歲的洪姓嚮導為保護團員，慘遭蜂群圍攻，送醫搶救不治。而8月至11月是虎頭蜂最活躍的時節，若不慎遭螫傷，嚴重可能引起過敏性休克，若於野外發現虎頭蜂時，提醒民眾，據了解，22日發生登山團遭遇虎頭蜂攻，41歲的洪姓嚮導全身遭螫傷，送醫搶救宣告不治。新竹縣政府農業處指出，入秋後是虎頭蜂的繁殖期，蜂巢規模達到頂峰，蜂巢警戒範圍擴大，是虎頭蜂傷人的高峰季。在台灣一般民眾常在戶外接觸的，是台灣大虎頭蜂和黑尾虎頭蜂，較常在民眾居家周圍發現的則是黃腰虎頭蜂，及近年入侵的雙色虎頭蜂，其中雙色虎頭蜂的攻擊性很強，要特別小心。農業處指出，若於野外發現虎頭蜂時，切記保持鎮靜、遠離，不要主動攻擊虎頭蜂，不可用手拍打或揮動衣物，以衣服或手肘保護頭部，低身退出或繞路而行，以免引起蜂群圍攻，若不幸被螫咬，應儘速離開，以免引起蜂窩內之蜂群集體出蜂巢攻擊，並應儘速就醫。