國造潛艦7艘花2840億打造！民眾黨立委示警：恐面臨預算暴增疑慮

行政院昨日拍板明年度中央政府總預算案，對於外界關切的潛艦國造量產計畫預算，行政院發言人陳世凱表示，行政院長卓榮泰已經核定這項計畫，期程從114年到127年，預算約2840億元，預計將採以「3+2+2」的三階段方式，建造7艘新式潛艦。對此，民眾黨立委林憶君今（23）日表示，對第一次自行建造潛艦的台灣而言，尚且還在測試階段中，就急著想要編列後續艦的預算，未來恐將面臨預算暴增疑慮，呼籲國防部應好好清楚說明該預算編列的來源與用途
藥師出身的林憶君指出，上個會期立法院通過決議衛福部應進行健保改革，健保點值達到平均每點新台幣0.95元，首當其衝便是健保經費缺口，攤開明年度社會福利支出預算，政府主要新增健保財務協助方案編列336億元以維持健保永續發展，其中更將護理人員輪值夜班獎勵由健保總額移出。
對此，林憶君表示贊同，健保財務的確應合理化，該由公務機關支應編列的預算，就不該占用到健保資源，應讓健保經費能真正落實在健保上，但解決健保財務問題不應僅是「截短補長」，「不斷補水卻沒補漏洞」；為了共同維護全民健康及健保永續，譬如像是將指示藥全面退出健保給付，回歸藥品市場機制，除了可節省違法給付的藥品預算外，就是現行力有未逮的問題。
林憶君身為國防外交委員會委員針對國防預算表示，在國家經濟正常發展的情況下，國防預算總額一年比一年高本來就很正常的事情，且面對共軍對台越來越嚴峻的威脅，有效提升我國的國防預算，加強嚇阻能力是正確的作法，但重點是應妥善分配人維、作維跟軍投三塊預算，若沒有把錢花在刀口上，編再多的預算都是浪費，除了越來越嚴重的志願役人力缺口外，還有義務役訓練不足、國有裝備研發生產單位效率低落等問題，未來在推動國防改革上，相信還會有不少嚴峻的挑戰需要面對。
針對艦國造計畫，林憶君進一步指出，柴電潛艦雖是「戰術性」裝備，但對台海防衛而言，卻有重要的「戰略性」影響，因此擁有性能優異的潛艦是絕對必要的；但對第一次自行建造潛艦的台灣而言，尚且還在測試階段中，就急著想要編列後續艦的預算，未來恐將面臨預算暴增疑慮，呼籲國防部應好好清楚說明該預算編列的來源與用途，不要再企圖想用特別預算的編列來規避監督，甚至影響國家財政紀律。
我是廣告 請繼續往下閱讀
對此，林憶君表示贊同，健保財務的確應合理化，該由公務機關支應編列的預算，就不該占用到健保資源，應讓健保經費能真正落實在健保上，但解決健保財務問題不應僅是「截短補長」，「不斷補水卻沒補漏洞」；為了共同維護全民健康及健保永續，譬如像是將指示藥全面退出健保給付，回歸藥品市場機制，除了可節省違法給付的藥品預算外，就是現行力有未逮的問題。
林憶君身為國防外交委員會委員針對國防預算表示，在國家經濟正常發展的情況下，國防預算總額一年比一年高本來就很正常的事情，且面對共軍對台越來越嚴峻的威脅，有效提升我國的國防預算，加強嚇阻能力是正確的作法，但重點是應妥善分配人維、作維跟軍投三塊預算，若沒有把錢花在刀口上，編再多的預算都是浪費，除了越來越嚴重的志願役人力缺口外，還有義務役訓練不足、國有裝備研發生產單位效率低落等問題，未來在推動國防改革上，相信還會有不少嚴峻的挑戰需要面對。
針對艦國造計畫，林憶君進一步指出，柴電潛艦雖是「戰術性」裝備，但對台海防衛而言，卻有重要的「戰略性」影響，因此擁有性能優異的潛艦是絕對必要的；但對第一次自行建造潛艦的台灣而言，尚且還在測試階段中，就急著想要編列後續艦的預算，未來恐將面臨預算暴增疑慮，呼籲國防部應好好清楚說明該預算編列的來源與用途，不要再企圖想用特別預算的編列來規避監督，甚至影響國家財政紀律。