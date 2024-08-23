國造潛艦7艘花2840億打造！民眾黨立委示警：恐面臨預算暴增疑慮

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行政院昨日拍板明年度中央政府總預算案，對於外界關切的潛艦國造量產計畫預算，行政院發言人陳世凱表示，行政院長卓榮泰已經核定這項計畫，期程從114年到127年，預算約2840億元，預計將採以「3+2+2」的三階段方式，建造7艘新式潛艦。對此，民眾黨立委林憶君今（23）日表示，對第一次自行建造潛艦的台灣而言，尚且還在測試階段中，就急著想要編列後續艦的預算，未來恐將面臨預算暴增疑慮，呼籲國防部應好好清楚說明該預算編列的來源與用途藥師出身的林憶君指出，上個會期立法院通過決議衛福部應進行健保改革，健保點值達到平均每點新台幣0.95元，首當其衝便是健保經費缺口，攤開明年度社會福利支出預算，政府主要新增健保財務協助方案編列336億元以維持健保永續發展，其中更將護理人員輪值夜班獎勵由健保總額移出。對此，林憶君表示贊同，健保財務的確應合理化，該由公務機關支應編列的預算，就不該占用到健保資源，應讓健保經費能真正落實在健保上，但解決健保財務問題不應僅是「截短補長」，「不斷補水卻沒補漏洞」；為了共同維護全民健康及健保永續，譬如像是將指示藥全面退出健保給付，回歸藥品市場機制，除了可節省違法給付的藥品預算外，就是現行力有未逮的問題。林憶君身為國防外交委員會委員針對國防預算表示，在國家經濟正常發展的情況下，國防預算總額一年比一年高本來就很正常的事情，且面對共軍對台越來越嚴峻的威脅，有效提升我國的國防預算，加強嚇阻能力是正確的作法，但重點是應妥善分配人維、作維跟軍投三塊預算，若沒有把錢花在刀口上，編再多的預算都是浪費，除了越來越嚴重的志願役人力缺口外，還有義務役訓練不足、國有裝備研發生產單位效率低落等問題，未來在推動國防改革上，相信還會有不少嚴峻的挑戰需要面對。針對艦國造計畫，林憶君進一步指出，柴電潛艦雖是「戰術性」裝備，但對台海防衛而言，卻有重要的「戰略性」影響，因此擁有性能優異的潛艦是絕對必要的；但對第一次自行建造潛艦的台灣而言，尚且還在測試階段中，就急著想要編列後續艦的預算，未來恐將面臨預算暴增疑慮，呼籲國防部應好好清楚說明該預算編列的來源與用途，不要再企圖想用特別預算的編列來規避監督，甚至影響國家財政紀律。