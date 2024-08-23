「我們不再反攻大陸！」　賴清德：中國要拿台灣，不是哪黨說什麼

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賴清德中午與參戰官兵及遺族午宴。（圖／記者陳佩君攝，2024.08.23）

總統賴清德今（23）日前往金門主持「823戰役勝利66週年追悼典禮」，中午並與參戰官兵及遺族午宴。賴清德在致詞強調，一定要展現出保護台澎金馬、捍衛中華民國的決心，同時，他也說，823砲戰發生的時，他還沒出生，民進黨還沒成立，「中國要拿下台灣，不是台灣哪一個人、哪一個政黨說了什麼事情，通通都不是」。賴清德上午在金門縣長陳福海、金門縣議會副議長歐陽儀雄、國防部長顧立雄、陸軍司令鍾樹明、金防部指揮官李定中等陪同下，主持「823砲戰勝利66週年追思祭悼典禮」，中午並與參戰官兵及遺族午宴。賴清德在致詞時指出，今天是八二三砲戰66週年的紀念日，他很榮幸以中華民國總統與三軍統帥的身分，前來主持祭典，他懷抱著感恩的心情，代表全國人民，向那個大時代，參加823砲戰，為國捐軀的英雄致奠，他也一一向家屬安慰，表達感謝之意。賴清德提到，在這個過程當中，他看到了823砲戰為國捐軀的神主牌數千名，看到他們的大名，他一直在想，當年是如何的慘烈，「我叔叔也參與823砲戰，他比較幸運他生還，我從小也聽他講823砲戰當年大家的決心，還有多多少少的弟兄就在身旁，不幸罹難。我今天站在823砲戰忠烈殿前面致敬的時候非常敬佩、非常感謝」。賴清德表示，在跟家屬致意時，有看到吉星文將軍，也看到來自台南新化的呂媽媽，他女兒特別提到他的爸爸跟媽媽結婚才五個月，就參與823砲戰戰役，不幸身亡，60幾年了；他表示，所有寶眷都站起來，給他們熱烈掌聲，「感謝你們，感謝你們的家人為國家的貢獻，這是我們共同的歷史」。賴清德提到，他今天前來主持這場祭典，也感謝國防部安排，可以跟大家在這時候聚在一起，他特別有感觸，他希望大家在紀念823砲戰的英勇作為的時候，未來大家還是要記得傳承823砲戰的精神，才不枉費當年投入這場戰役的軍士官每一個人。「第一個，我們要有決心！保護台澎金馬、捍衛中華民國」，賴清德說，這也是當年823砲戰，參戰軍事官兵的決心，特別是當前台灣台澎金馬面臨中國威脅，並沒有比往年要來得少，在這種狀況之下，一定要有守護台澎金馬、捍衛中華民國的決心。賴清德指出，中國一定會進行各種滲透、各種宣傳、各種分化，但大家要了解，中國要拿下台灣，還有一個更深遠的目標，這也是國際社會不斷強調的，中國要在西太平洋，甚至於在世界，改變以規則為基礎的國際秩序，「823砲戰發生的時候我還沒出生，民進黨還沒成立，可見一班，中國要拿下台灣，不是台灣哪一個人、哪一個政黨說了什麼事情，通通都不是」。賴清德提到，大家想一想，如果當年政府決心不夠，官士兵決心不夠，面對武力威脅、面對中國各種分化，「我們哪裡有辦法打贏823砲戰，成功守護中華民國」。賴清德表示，「第二個，我們要團結」，他說，參戰的官士兵，地不分東西南北、不分族群，居民共同合作，他剛剛一一握手、慰問家屬時，他有請教來自哪裡，「我在這裡跟大家報告，當然有金門在地，也有來自屏東、來自台東、來自宜蘭，另外來自我們台南、來自苗栗、來自新北等，當年參戰是地不分東西南北，也不分族群，軍民團結共同打仗，未來如果我們要抵抗中國威脅，我們一定要團結一致」。「第三個，我們的目的，是希望兩岸和平發展！」賴清德強調，台灣是熱愛和平的國家，台灣人民與人為善，「我們不再反攻大陸，但是我們也不願意受共產黨統治，我們要繼續過民主自由人權法治的生活，所以我們是為了我們自己的生活方式，同時我們也為了台海和平穩定」。賴清德指出，利用這個機會，跟大家很負責任的報告，這幾年政府跟國防部不斷地在提升我們的戰力，明年政府的軍事預算比今年還要多，年年增加，除了照顧官兵、保障官兵權益、有更好生活以外，還提高訓練，購買精良的武器，同時跟民主陣營肩並肩站在一起，目的何在？「就是要向國際社會展現我們守護國家的決心，我們願意跟民主陣營國家合作，維護台海和平與印太的穩定發展」。賴清德表示，他再度代表全體國人，向當年參與823砲戰的每一個人表達最由衷的感謝，如果不是當年你們有決心團結一致，不妥協不受分化，打贏這場勝仗，台灣不可能有今天這個情況，「面對中國威脅，我們不必憂讒灰心，只有一個目標，捍衛國家主權、維護民主與2350萬人的生命財產安全，大家一起加油」。