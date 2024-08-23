名家論壇》鄭仲嵐／京都國際的甲子園：百年的朝鮮高校野球夢

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第106屆的夏季甲子園棒球大會，在炎熱的夏季鏖戰近三週後，決賽由來自京都的京都國際對上東東京代表關東一高。最終在10局的突破僵局制度下，京都國際先是10局上拿下2分後、最後10局下雖然被追回1分，但仍是在最後關頭以2比1力克關東一高，拿下創隊26年以來的首座夏季甲子園冠軍。而在賽後的集合，雙方敬禮致意後，照例要播放校歌。而在齊唱校歌之時，聽見相當罕見的韓文歌詞「越過東海後的大和土地上，有我們先祖們的夢幻居所」。事實上，當2021年京都國際出戰春季甲子園時，當時的校歌就蔚為議題。而這在背後也是日本朝鮮系高校百年來對於甲子園冠軍的追求。朝鮮棒球運動起源來自1908年的傳教士引進，等1910年當時大日本帝國強行合併朝鮮成為國土後，便開始一連串的殖民作業，當中學生棒球也在無形間被帶到朝鮮當地，朝鮮當地的學校也開始興起組棒球隊風潮。1921年當時甲子園未開幕時，中等學校野球大會就正式邀請朝鮮及關東州的代表參賽。從1921年到1940年間，朝鮮當地都有學校前往日本本土參賽，其中值得一提的是1923年的徽文高普，全隊皆為朝鮮籍學生，也是唯一的一次，其他屆次基本上都為日本籍學生。比起1931年嘉農的「三民族」，徽文高普極為罕見。順帶一提，台灣則是從1923年正式派隊參賽，但是在首戰台北一中就遭到京都的立命館中學4比23扣倒，遭受到大賽的正式洗禮。當二戰結束後，原先被殖民的朝鮮與台灣等地紛紛重獲獨立自主的機會，失去國籍的台灣人與朝鮮人紛紛在日本興辦自己的民族學校，京都國際的前身，其實正是1947年創校的京都朝鮮中學。長年以來作為大韓民國政府認可的中學，許多畢業生也在畢業後前往韓國就職，學校的畢業旅行自然都把祖國韓國列為首選。然而，事情在千禧年後出現若干變化。因為京都當地朝鮮裔學生持續減少、以及學校希望走向國際化的趨勢，學校在2003年將學校更名為「京都國際」後，也對外招收日本籍學生。1999年創隊的棒球隊，也開始加入不少日本學生，隨著棒球隊愈打愈好，京都國際也在2021年陸續參加了春季與夏季甲子園，而在2023年夏季，終於如願奪下冠軍。筆者在6月底時出版了《追尋岡村俊昭》一書，講述了台灣原住民如何改名「岡村俊昭」京都平安中學，奮鬥甲子園至職業棒球的一生。8月時筆者也前往現改名龍谷大平安的平安高校致贈書籍，言談間平安高校的職員也提到，很可惜平安在今年夏季甲子園最後未能代表京都出線。該職員只吐了一句：「因為京都國際實在太強了！」京都國際打到決賽，就連韓國總統尹錫悅也相當關心，在22日決賽前發表聲明稱「能進入決賽真是太神奇了。謹向所有竭盡全力的選手的鬥志和激情致以熱烈的掌聲」。他也記得1983年，當時父親尹起重來到一橋大學當訪問學者時，他也曾隨著父親感受到甲子園的熱情。在尹錫悅父親來日本的80年代，1981年的夏季甲子園大會決賽也是朝鮮裔球員在球場上發光之時。當年決賽由兵庫的報德學園出戰京都的京都商業，當中報德學園的金村義明、高原博英與岡部道明、京都商業的吳本治勇、韓裕、鄭昭相及金原貴義等都是朝鮮裔，呈現七名朝鮮裔在球場馳騁的比賽。韓裕也是日本知名小鋼珠店「MARUHAN」的董事長，他後來曾回憶比賽時，敵隊的金村義明曾來找他說「你怎麼用本名出賽？很敢喔！」韓裕在出賽前決定以本名而非在日通名出賽，在當時實屬首次。而話說從頭，京都國際從前身的朝鮮中學，一直到現今的樣態，連參加甲子園的所有球員都是日本籍學生。雖然已經大幅度改頭換面，但仍是保留韓文校歌、校長與董事長也是在日朝鮮人，也算是一大特色。從1923年的「全朝鮮人」徽文高普、一直到2024年的京都國際，也算是間接意義上朝鮮背景的學校拿下夏季冠軍。此時突然在想到校歌那句「越過東海後的大和土地上，有我們先祖們的夢幻居所」，當年乘載著許多朝鮮人渡海實現夢想，如今京都國際也以另一種形式用高中棒球實現了。●作者：鄭仲嵐／駐日本東京記者。1985年生。畢業於英國倫敦大學亞非學院，過去任職台灣的電視臺，現定期供稿給BBC中文、德國之聲中文與鳴人堂、關鍵評論網等台灣媒體。●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com