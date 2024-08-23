全聯日本麝香葡萄開賣！售價比拼、限量6000盒　僅百家門市吃得到

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▲全聯此次販售的日本空運麝香葡萄為「秀」等級，單盒特價539元。（圖／全聯提供）

▲台中大遠百韓國展來了，即起至9月2日限時登場，道地小吃通通吃得到。（圖／官方提供）

日本麝香葡萄產季來了！全聯今（23）日起開賣日本空運來台的麝香葡，單盒規格約350g原價589元，特價539元，限量6000盒於雙北、基隆市、桃園市、新竹縣等100家限定門市上架，雖售價高於去年，不過此次開賣的麝香葡萄為「秀」的高等級麝香葡萄，隨中秋佳節腳步接近，送禮自用皆合適。全聯日本麝香葡萄回來了！去年9至11月熱銷約9萬盒，創造3500萬元業績，今年「日本空運」來台的麝香葡萄今（23）日至9月2日限定開賣！單盒規格約350g原價589元，特價539元，限量6000盒於雙北、基隆市、桃園市、新竹縣等100家限定門市上架，數量有限，售完為止。去（2023）年麝香葡萄價跌，各大通路價格約在380元至400元內，今年價格較高，不過日本依據葡萄外型、品質有不同的等級標示，等級由高至低分為「秀」、「優」、「良」，日本麝香葡萄皮薄無籽，果肉飽滿，彈牙多汁，帶濃郁花香與荔枝香氣，洗淨後可連皮一起享用。此外，台中大遠百韓國展來了，即起至9月2日限時登場，本次展覽風格以韓國最具代表性的世界文化遺產「景福宮」為主軸，將現場打造韓國傳統文化氛圍，讓消費者沈浸式體驗韓式懷古風情，也集結經典人氣小吃、韓系必備好物、買一送一等促銷活動，不論是熱門零食、海苔酥系列及韓式湯品皆有超值優惠。現場有知名品牌Seoul Ho!獨家快閃與大家相見，主打拉絲起司吉拿熱狗推薦價160元，酥酥脆脆的吉拿棒，裡頭包裹著熱狗，淋上醬汁，豐富配料加上多層次口感，真的超銷魂；韓龍推出韓味炸雞推薦價120元、辣炒年糕推薦價100元讓消費者邊逛街邊享受美食；FH豐健烘焙坊軟餅乾可頌推薦價150元、扁可頌冰淇淋推薦價100元，不僅有韓國風味美食，還有各式的美妝商品、生活日用品。台中大遠百表示，除了將好吃道地的韓國美食分享給消費者外，並祭出滿額送好禮，凡於韓國展會場持遠百APP／HAPPY GO卡單筆消費滿999元（含）以上，即贈海苔酥乙包、還有消費滿599元（含）以上立即參加電子抽獎，有機會獲得首爾來回機票乙張；假日則推出燃起酒魂的乾杯王喝啤酒大賽以及暖呼呼蔘雞湯五感體驗，邀請消費者享用多樣韓國道地小吃美食同時也能體驗韓國不同文化。