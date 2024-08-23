中製遊戲《黑神話：悟空》爆紅！徐巧芯喊細膩好玩：有什麼好酸的

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中國首款3A遊戲《黑神話：悟空》推出後爆紅，但在台灣引發兩極評價，有玩家力挺，但也有玩家拒玩。國民黨立委徐巧芯說，中國用自己的歷史文化做出遊戲，大受歡迎，有什麼好酸的？難道玩了就是中共同路人？民進黨支持者如果都這樣思考，很不利於整個全球化大趨勢的發展。徐巧芯在政論節目《新聞大白話》舉例，像很多三國時代的遊戲，都是日本做的，台灣很多小朋友了解三國，不是從課本上面，反而是從是打日本遊戲學的，《黑神話：悟空》改編自中國四大經典《西遊記，》拿他們自己的歷史跟文化，做出這一款這麼好的遊戲，到底有什麼酸言酸語的？徐巧芯說，《黑神話：悟空》遊戲，從動畫，包含角色規畫以及構建，都把整個中國文化帶進來，遊戲也非常細膩，打鬥場景也非常清晰，而且遊戲把孫悟空的神話故事是有點分開的，以孫悟空的故事來衍生一個新的中國文化遊戲，這應該是華人應該引頸期盼的事情。