要投降？統神面色猙獰曝健康狀況　粉絲驚：這樣怎麼一拳放倒蹦闆

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▲「亞洲統神」張嘉航（左）和人氣網紅「蹦闆」（右）將在12月21日登上《拳上2024》擂台，一決高下。（圖／記者朱永強攝）

▲統神說自己為了備戰《拳上》會嘗試減肥，讓體重掉到100公斤內。（圖／記者朱永強攝）

▲統神說自己前陣子因為痛風關係，上樓梯時相當痛苦。（圖／亞洲統神－張嘉航臉書）

台灣知名實況主「亞洲統神」張嘉航和人氣網紅「蹦闆」呂育銓多次隔空互嗆，爆發紛爭，兩人更在18日宣布參加《拳上2024》，要於12月21日舉行擂台賽對打。不過統神昨（22）日晚間突然在臉書發文，貼出一張面色猙獰上樓梯的照片，自曝健康問題，讓粉絲擔心他的身體是否還扛得住，更有人開玩笑問道：「這樣怎麼一拳放倒蹦闆？」蹦闆曾在直播中暗諷統神「人設翻車」，讓統神不滿，兩人還一度在直播連線互嗆，火藥味十足。近期蹦闆、統神也宣布參戰《拳上2024》，兩人除了可以拿下8位數的出場費外，還加賭100萬元，若蹦闆打輸，多送統神100萬；蹦闆打贏，則統神給蹦闆50萬並捐贈公益團體。這場比賽還有另一個亮點是統神和蹦闆體重差距超過40公斤，屬於「輕中量級對上超重量級」的殘酷對決。統神在記者會上也透露，自己之後會嘗試減到100公斤以下，以備戰比賽，蹦闆則無懼量級差異嗆聲：「他最好一拳把我灌倒，不然倒得是他！」今日統神在臉書發文，貼出一張面色猙獰的照片，配文寫道：「想到前陣子痛風是這樣上樓梯，冬瓜茶也是沒那麼好喝了。」其實統神早就因長年肥胖導致身體健康出狀況，因此有不少粉絲見狀也紛紛留言鼓勵他，「趁這次減肥瘦回以前那樣」、「養生吧嘉航，甜的盡量別碰了」。還有網友看到統神痛苦坐在樓梯上的照片，開玩笑的說，「會不會打拳打到一半痛風發作啊」、「這樣怎麼一拳放倒蹦闆」、「怎麼隔著螢幕都可以聽到叫聲啊」、「這應該是拳上被KO的臉，怎麼提早出現了？」而《拳上2024》第一波「盲鳥票」在8月19日中午12點開賣，最貴的擂台沙發區3萬元門票，不到5分鐘就被搶購一空，足見兩人帶來的熱度有多高。