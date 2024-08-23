周天成2:0速勝泰國好手！闖進日本賽4強　王子維不敵日本「磨王」

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▲台灣好手「羽球王子」王子維出戰日本23歲的「磨王」奈良岡功大，雙方激戰3局，他以1：2惜敗對手，無緣4強。（圖／美聯社／達志影像）

今（23）日在超級750系列日本羽球公開賽男單8強戰，世界排名第10的台灣一哥周天成此役對決泰國好手Kantaphon Wangcharoen，他在實力上明顯勝過對手，在激戰兩局後，以局數2：0拿下勝利，晉級到男單4強。周天成過去和Wangcharoen交手過5次，他以4勝1敗的戰績取得絕對領先，今天的戰局也正如這項數據所顯示的，由小天掌控整場比賽的節奏，兩局都壓制對手，順利以21：16、21：10取勝。周天成近年因和病痛對抗，成績有所起伏，但他仍在堅持，今年夏天參加生涯第3次奧運，並且打進到男單8強，讓人不禁對這一名老將感到敬佩。目前周天成世界排名重返前10，競爭力仍屬當今第一流。另一場比賽由台灣好手「羽球王子」王子維出戰日本23歲的「磨王」奈良岡功大，雙方激戰3局，他以1：2惜敗對手，無緣4強。儘管近年狀態起伏比較大，但王子維在今年的日本公開賽上的表現相當出色，前兩輪分別擊敗新加坡世界冠軍駱建佑和日本好手常山幹太，個人狀態十分不錯。今天開賽後首局奈良岡緊緊抓著比賽節奏，以21：13先下一城，不過王子維次局也做出反擊，在17：17平手後，關鍵分處理沉穩，以21：19扳平戰局。決勝局王子維一度以14：11領先，但這時候奈良岡加快比賽節奏，連得8分，王子維則似乎因體能下滑，無法繼續維持高水準競技狀態，以16：21遭到淘汰。