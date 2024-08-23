《原子少年2》來襲！賀群、加藤試穿頭巾屁簾　曾莞婷虧摧毀男團

曾莞婷主持的TVBS談話型節目《小姐姐請回答》，最新一集邀請到成功掀起台灣偶像男團熱潮，近期大篇幅登上國際媒體版面的《原子少年2》蒞臨節目，賀群、加藤琉士與男嘉賓李唯楓、Eason大聊男生看不懂的女生單品，沒想到引起曾莞婷帥氣表示：「男生的意見對我來說，I don’t care！」
曾莞婷考驗起少年們的時尚駕馭力，點名《原子少年2》的賀群、加藤琉士試穿男女品味大不同的頭巾、屁簾（褲裝疊穿下擺外罩衫）。《原子》學長蔡朕、孟維則是戴上差點引起現場失控的泡泡襪套勁歌熱舞，大方表現逗樂曾莞婷：「我們就是以摧毀男團為樂的一個節目！」
節目中小姐姐代表小宮，分享自己最喜歡的泡泡襪穿搭，卻每次穿都被嫌棄，李唯楓不解：「妳穿這個，很像我阿公高中穿的襪子鬆掉，鬆到亂七八糟就會變成這樣。」安吉幫忙辯解表示，泡泡襪也可以戴在手上變成時下最流行的韓系穿搭，李唯楓繼續開嗆。
直到韓國小姐姐、啦啦隊女神李晧禎親自示範泡泡襪穿搭並表示：「我喜歡，好看！」李唯楓態度秒變溫柔：「好可愛，妳說得都對。」雙標反應立刻引爆全場小姐姐氣憤：「太不公平、你根本是看臉。」場面一度失控。
馬上行動力挺 ：https://hidol.fan/atomboyz
《原子少年2》播出資訊
8/24起 每週六
晚間八點｜TVBS歡樂台、TVBS精采台首播、LINE TV首播
晚間十點｜中華電信MOD、Hami Video、愛奇藝iQIYI、LINE TV上線
8/30起 每週五
晚間十點｜中視播出
8/31起 每週六
晚間六點｜《原子少年2 ATOM BOYZⅡ》官方Youtube頻道彩蛋版正片上架
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直到韓國小姐姐、啦啦隊女神李晧禎親自示範泡泡襪穿搭並表示：「我喜歡，好看！」李唯楓態度秒變溫柔：「好可愛，妳說得都對。」雙標反應立刻引爆全場小姐姐氣憤：「太不公平、你根本是看臉。」場面一度失控。
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