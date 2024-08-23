台股交易清淡！債券出爐人氣王　00687B百張大戶增加7%最多

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全球央行年會今（23）日晚間登場，股市靜待聯準會的降息動向，這幾日殖利率已經提前反應降息預期，相較股市成交量偏低，債券ETF買盤依舊熱絡，還有新募集的債券ETF等著搶錢搶人，但長天期美債仍是最熱門標的，其中國泰20年美債（00687B）已追募13次，存續期間約17年，加上溢價幅度較低，近期特別受到富豪青睞，持有百張以上的大戶人數，近一周（8/9~8/16）暴增逾7%，是規模千億級別的美債ETF中最多，加上00687B剛好是9月要除息的債券ETF，盤中大單湧現，成功吸引想搭債券順風車的資金簇擁。國泰20年美債（00687B）基金經理人江宇騰表示，隨著美國經濟數據峰迴路轉，就業、製造業相關數據強勁，通膨數據也已持續穩定回落、加上消費者支出仍穩健，增添市場對經濟強韌的信心，打消美國走入衰退的疑慮，最新收盤的10年期美債殖利率反彈0.05%，收在3.85%，吸引前波獲利了結的債市資金再度回流。法人表示，選擇債券ETF時，不用考慮新舊問題，主要差在價格或是否有收益平準金的規格。以上半年的高股息ETF募集風潮來說，因指數編製規則相似，導致多檔新成立的ETF成分股重複，才有新的會幫舊的抬轎，拉高已成立ETF的價位，造成多檔個股出現價格過高的疑慮，但債券ETF主要還是看「配息表現」、「溢價問題」，前者要等上市後真正配息數次才能驗證，後者則是公開資訊。法人指出，以此時此刻的環境背景正是降息前最後一哩路來看，低溢價的長天期美債是最佳的選擇，低溢價代表沒有買貴的問題、長天期債券的殖利率和降息碼數環環相扣，降越多碼，長天期美債的價格彈升幅度會較短天期的多出數倍以上。再者，債券ETF還有分美債、投等債、非投等債、新興市場債等，為什麼首推美國長天期公債，因美債是政府發債，幾乎零風險，長天期的美債存續期間平均17年左右，如果利率降1%，債券價格會隨著上漲17%，以國泰20年美債（00687B）來看，存續期間就大概是17年，年底前若降2碼，後市表現可期。歷史資料顯示，過去三次的降息循環，長天期美債平均報酬達3成，相對起伏的股市，債券收益反而更好計算。