日本公開賽／戴資穎膝傷面露痛苦神情！BWF轉發2小時破3萬人集氣

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▲台灣羽球名將戴資穎今（23）日在超級750系列日本羽球公開賽出戰日本選手仁平菜月，在經過兩局的較量後，她順利以2：0擊敗對手，晉級到4強（圖／美聯社／達志影像）

戴資穎場邊面露痛苦神情！台灣羽球一姊「小戴」戴資穎，今（23）日早晨出戰超級750系列日本公開賽4強戰，以21：13、21：14橫掃地主女將仁平菜月。不過由於BWF規定，單打世界排名前15、雙打前10的球員，不能缺席750等級以上的賽事，否則會被罰款5000美元（約15萬台幣），8強賽面對仁平菜月，戴資穎仍佔據主導位置，數度將比分拉開至10分差，再度以21：13、21：14直落二收下勝利。BWF在官方IG轉發了戴資穎坐在場邊的畫面，短短2個小時，就累積超過3萬名網友點擊愛心集氣，並紛紛留言為戴資穎應援加油，留言寫道：「小戴辛苦了」、「超級心疼的啊」、「隔著螢幕都感受得到腳痛」。另一方面，也有網友留言批評，，該則留言底下有不少網友附和贊同，並吸引超過400人按讚。