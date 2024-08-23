日本公開賽／戴資穎膝傷面露痛苦神情！BWF轉發2小時破3萬人集氣

戴資穎場邊面露痛苦神情！台灣羽球一姊「小戴」戴資穎，今（23）日早晨出戰超級750系列日本公開賽4強戰，以21：13、21：14橫掃地主女將仁平菜月。不過在首局卻出現讓人心疼的一幕，戴資穎為了救球，造成原先有傷的左膝不適，坐在場邊表情看似相當痛苦，所幸最終回歸球場拿下勝利。BWF（世界羽球聯盟）透過官方的IG帳號分享了這一畫面，短短2小時就突破3萬人點擊愛心，齊為戴資穎集氣。
救球後左膝不適 坐場邊表情猙獰
由於BWF規定，單打世界排名前15、雙打前10的球員，不能缺席750等級以上的賽事，否則會被罰款5000美元（約15萬台幣），即使在奧運就帶傷上陣的戴資穎，短短休息數天後，就持續出戰日本公開賽，連續以直落二連闖2關，進入女單最終8強。
8強賽面對仁平菜月，戴資穎仍佔據主導位置，數度將比分拉開至10分差，再度以21：13、21：14直落二收下勝利。但在首局1次救球後，戴資穎出現膝蓋不適的狀況，並申請醫療暫停，坐在場邊摸著左膝，露出相當痛苦的神情，讓球迷看了心疼不已。
BWF轉發3萬人集氣 緊湊賽程挨批
BWF在官方IG轉發了戴資穎坐在場邊的畫面，短短2個小時，就累積超過3萬名網友點擊愛心集氣，並紛紛留言為戴資穎應援加油，留言寫道：「小戴辛苦了」、「超級心疼的啊」、「隔著螢幕都感受得到腳痛」。
另一方面，也有網友留言批評，因為BWF設計的賽程過於緊湊，讓戴資穎在帶傷出席奧運後，還要馬不停蹄地來參加日本公開賽，所以間接導致這一幕的出現，該則留言底下有不少網友附和贊同，並吸引超過400人按讚。
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由於BWF規定，單打世界排名前15、雙打前10的球員，不能缺席750等級以上的賽事，否則會被罰款5000美元（約15萬台幣），即使在奧運就帶傷上陣的戴資穎，短短休息數天後，就持續出戰日本公開賽，連續以直落二連闖2關，進入女單最終8強。
8強賽面對仁平菜月，戴資穎仍佔據主導位置，數度將比分拉開至10分差，再度以21：13、21：14直落二收下勝利。但在首局1次救球後，戴資穎出現膝蓋不適的狀況，並申請醫療暫停，坐在場邊摸著左膝，露出相當痛苦的神情，讓球迷看了心疼不已。
BWF轉發3萬人集氣 緊湊賽程挨批
BWF在官方IG轉發了戴資穎坐在場邊的畫面，短短2個小時，就累積超過3萬名網友點擊愛心集氣，並紛紛留言為戴資穎應援加油，留言寫道：「小戴辛苦了」、「超級心疼的啊」、「隔著螢幕都感受得到腳痛」。
另一方面，也有網友留言批評，因為BWF設計的賽程過於緊湊，讓戴資穎在帶傷出席奧運後，還要馬不停蹄地來參加日本公開賽，所以間接導致這一幕的出現，該則留言底下有不少網友附和贊同，並吸引超過400人按讚。