五月天阿信說出來了！石頭腰椎滑落休養1個月　這天正式回歸舞台

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▲五月天合體為超犀利趴13宣傳，結果團員眼睛都在緊盯大字報。（圖／超犀利趴IG）

▲五月天石頭（右）傳出因「腰椎滑脫」而停工，不過靜養1個月後，近期已準備回歸。（圖／翻攝自相信音樂粉專）

由五月天領軍的年度台灣音樂祭典「超犀利趴」本周末（24、25日）將在小巨蛋盛大登場，屆時不僅有五月天、Energy、動力火車、高爾宣等台灣藝人，日本超人氣搖滾天團GLAY也將同台演出。不過五月天吉他手石頭日前因為腰椎滑落，緊急停止多場舞台活動，因此有許多歌迷好奇，「石頭這次會回歸嗎？」對此，主唱阿信親自回覆，「犀利趴不藏頭，大家來看石頭。」五月天將在周末超犀利趴壓軸登場，延續去年的演出模式，他們這次推出「Just Say It！2 今晚還是垃圾話」進階版，希望能和粉絲同樂。為了宣傳超犀利趴，他們日前也拍攝宣傳影片，還非常有創意的唸出藏頭詩，「『超』犀利趴又來了，『犀』利卡司超期待，『利』害好歌一整晚，『趴』踢整夜不間斷，『13』週年齊狂歡！!」許多粉絲超級期待，表示「終於來到了這一天」、「五月天太會搞笑了，好期待星期六、星期日」、「我們星期六晚上見」，也有人發現5名團員在拍影片時，眼睛狂盯大字報，笑說「又在偷看大字報」、「每個人都在看提詞真的是要笑死我了」、「大家都在看大字報！沒有一個人看鏡頭。」由於石頭7月爆出身體不適，被醫師診斷為「腰椎滑落」，短時間內無法負重和長時間站立，因此緊急停止舞台活動，近期都在專心治療和靜養，許多歌迷相當擔心他的狀況，表示「石頭回來了嗎？沒有他，我們就不是完整的五月天」、「石頭現在還好嗎？」對此，阿信透露，「犀利趴不藏頭，大家來看石頭。」讓粉絲都十分開心，「太好了～犀利趴垃圾話不能沒有石頭」、「期待最原汁原味的五月天。」其實阿信日前在臉書發文時，就透露「5525回到那一天」巡迴演唱會武漢站，5人將重新歸隊，還說「也許原曲復刻重現，更可能只有一次的惡搞曲風 ，誰都不知道會唱出怎麼樣的特別版，我想…這就是Live的魅力。」當時就有歌迷留言，「恭喜石頭歸隊，這是全世界最完美的陣容」、「終於等到石頭歸隊，熟悉的五月天最對味」、「看到5個人真的好感動。」