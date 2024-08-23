夏黃廉盈遭前夫爆料偷錢！假名媛面具慘被撕　22歲未婚懷孕遭起底

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▲夏黃廉盈過去曾在與前夫離婚時，對外發表婚姻和平落幕的聲明。（圖／IG lienhsia）

▲夏黃廉盈22歲懷孕，23歲就嫁給夜店大亨。（圖／IG lienhsia）

被封為「名媛版大S」的夏黃廉盈，憑藉著172公分的模特身高，活躍於時尚圈，而她2021年與前夫夏天倫和平結束12年的婚姻，不過前夫夏天倫昨（22）日卻突然爆出女方黑料，控訴對方偷家人的紅包錢，還消費家人，引起討論。但事實上，許多人對夏黃廉盈並不熟悉，她過去和夏天倫於一場派對上相識並相戀，22歲就未婚懷孕，23歲便與夏天倫結婚，並育有2女，而經過這次前夫爆出的猛料，夏黃廉盈的過往經歷也一一被翻出。在台北出生、於美國長大的夏黃廉盈，藉由自己的完美身高，以及激似女星大S的臉蛋，在名媛界中相當活躍，她在大學時期在一場派對上與大他8歲的夜店大亨夏天倫相識，兩人隨即陷入熱戀，初次約會時夏天倫還曾對她說：「妳很適合當我孩子的媽媽。」沒想到夏黃廉盈在22歲時就意外懷孕，便與夏天倫在隔年登記結婚，當時夏黃廉盈坦言：「其實我這輩子從沒想過我要嫁夜店老闆，但緣分就這樣發生了。」後續夏黃廉盈還因此「冠上夫姓」，可見當時愛得轟轟烈烈。但夏黃廉盈的甜蜜婚姻維持到2021年卻宣告破局，雙方對外透露兩人結束了12年豪門婚姻，並發表共同聲明：「在結束親密愛人的共同派對後，我與他將成為摯友，祝福彼此。」坦言兩人和平落幕。當時夏黃廉盈還感性表示：「即使這段感情即將從現實走入回憶，我倆仍然慶幸曾為彼此全心付出，不留任何遺憾。」並透露兩人會一起照顧2名家人。如今前夫夏天倫突然開撕，在Threads上以「什麼樣子的女人」作為開頭，控訴女方趁家人出國時，偷拿走紅包裡面的錢，更在剛離婚時消失快3個月後，跑來說要見家人，沒想到竟然只是為了營造好形象，引發外界一片譁然。