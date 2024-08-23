全球筆電出貨達1.74億台、年增3.7%　研調：AI PC帶動明年成長5%

我是廣告 請繼續往下閱讀

根據研調機構調查指出，受到地緣政治風險及經濟不確定性影響，消費市場預算分配保守，預計2024年全球筆電出貨量將達1.73億台，與去（2023）年相比增加3.7%，換機需求多集中在入門級消費與教育市場。TrendForce最新研究指出，品牌業者在今年下半年陸續推出備受矚目的AI PC，但因高昂售價推遲消費者採購意願，預計2025年才能看到AI機種對供應鏈帶來實質貢獻，屆時在商務換機需求推動下，全球筆電出貨量預計達到年增5%。此外，TrendForce研究表示，全球供應鏈格局近年發生明顯變化，筆電品牌商考量到地緣政治局勢緊張，關稅壓力以及勞動成本上升，朝向多元供應鏈佈局，筆電代工廠因此逐漸將生產線移出中國，改往投資勞動成本較低、基礎設施改善的越南及泰國。TrendForce表示，戴爾（Dell）、蘋果（Apple）積極佈局下，今年越南筆電代工比重預計將提升到6%，泰國雖為後起之秀，但隨著惠普與廣達展開密切合作，加上英業達將在下半年加入生產行列，預計泰國的全球筆電生產佔比將快速攀升到2.3%。TrendForce預估，未來廠商因受到地緣政治因素影響，而針對不同市場需求分散生產的趨勢，將更加明顯。非中國筆電代工產區的比例，將從2023年的7.2%提高到2024年的12.4%。儘管如此，中國仍有龐大製造能力與完善供應鏈，扮演全球筆電生產的關鍵角色，尤其是中國內需市場及地緣政治敏感較低的終端市場，成熟製造體系仍能發揮優勢，進而在全球供應鏈保有重要地位。不過，在複雜國際環境中，如何靈活應對、調整供應鏈策略，以保持競爭力，是筆電品牌的重大挑戰。