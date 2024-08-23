陳盈潔1週洗腎3次！許常德曝摯友最新病況　遭酸騙錢無奈回應了

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▲許常德（右）和于美人（中）、浩子（左）出席中廣新節目《美的世界》發布記者會。（圖／記者吳翊緁拍攝）

▲許常德（右）曝光好友陳盈潔的狀況。（圖／記者吳翊緁拍攝）

70歲資深女歌手陳盈潔因教唆偽造有價證券罪，去年（2023）8月入獄，卻因為身體問題申請保外就醫，至今仍在醫院，好友許常德先前透露，陳盈潔終於能開口說話，第一句話就問：「錢夠嗎？」引發外界心疼，今（23）日許常德和于美人、浩子出席中廣新節目《美的世界》發布記者會，再度提及陳盈潔的狀況，指對方一週要洗腎3次，許常德對於外界酸他「騙錢」也無奈回應了。陳盈潔因急性腎衰竭、敗血症等病症住院1年多，先前剛從加護病房離開，許常德透露，好友目前的身體狀況「還需要努力」，怕會肺部感染，一週需要洗腎3次，他感嘆：「老天爺給人最大的幸福，就是剛剛好的東西。」小額捐款剛好可以讓陳盈潔支付每個月的開銷，包括了醫療費、看護費用、姊姊生活費，直言金額無法細算。陳盈潔日前醒來，開口第一句話就是擔心錢，許常德直言，他努力幫對方辦了多場免費音樂會，讓觀眾包紅包樂捐，是以陳盈潔的作品來做宣傳，而不是其他歌手，許常德感性表示：「音樂活下來大家就不會忘記她，把音樂質感做好，比募多少錢都還重要。」對於外界酸他騙錢，許常德淡定回覆：「人在江湖，都已經能面對你們（媒體）了，我很強壯。」于美人也表示，人生要有個3千萬，「千萬要堅強、千萬不能容忍錯的事。」