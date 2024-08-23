日本麝香葡萄開賣！全聯、家樂福各通路「價格比拼」：選它最便宜

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▲目前已於全台家樂福量販／超市開賣的「日本原裝進口麝香葡萄」，每顆甜度可達17度，每盒售價539元。（圖／家樂福提供）

▲全聯此次販售的日本空運麝香葡萄為「秀」等級，單盒特價539元。（圖／全聯提供）

日本麝香葡萄產季又來了，全聯、家樂福各大賣場上架開賣空運直送的麝香葡萄，由於今（2024）年不像去年產量過剩價跌，因此麝香葡萄價格相比去年每盒回調逾百元，《NOWnews》也整理全聯、家樂福、愛買各通路麝香葡萄售價、規格，選誰最便宜一文秒懂。目前已於全台家樂福量販／超市開賣的「日本原裝進口麝香葡萄」，每顆甜度可達17度！產地來自山梨、福岡、熊本，每盒350g，限時特價539元。家樂福不限店別每週進貨3千盒（約1噸貨量），9月產季貨量再加碼還有多波優惠拭目以待！家樂福麝香葡萄來日本山梨縣與長野縣，絕佳環境與氣候條件擁有葡萄得天獨厚的生長環境，培育出全球頂級葡萄，也是日本最大麝香葡萄供應產區（佔全日本4~5成）。麝香葡萄皮薄無籽、果肉富有彈性，甜度高達17度以上，一口咬下可品嚐到宛如荔枝般淡雅清甜，每年9至10月可說是麝香葡萄豐收季節，現在吃最對時！全聯今（23）日起開賣「日本空運」來台的麝香葡萄，單盒規格約350g，原價589元、特價539元，限量6000盒於雙北、基隆市、桃園市、新竹縣等100家限定門市上架，數量有限，售完為止。日本麝香葡萄皮薄無籽，果肉飽滿，彈牙多汁，帶濃郁花香與荔枝香氣，洗淨後可連皮一起享用，日本依據葡萄外型、品質有不同的等級標示，等級由高至低分為「秀」、「優」、「良」，愛買量販日本空運來台的麝香葡萄，每盒350g售價499元，產地為日本長野縣麝香葡萄，價格為目前全通路最優惠，不過官方沒有特別公告麝香葡萄等級以及甜度，民眾可依需求自行選擇。季節產量限定極品的日本麝香葡萄，粒粒圓潤飽滿，果皮清脆有彈力，果肉甜美多汁，饕客快趁便宜搶吃一波。