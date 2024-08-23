南韓啦啦隊女神都愛來台灣 ? 安芝儇親揭2差異　坦言：南韓比不上

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▲安芝儇透露自己雖然在啦啦隊資歷很深，但在南韓其實沒有很多受訪或是拍廣告、上節目的經驗，不過在台灣卻體驗了很多第一次。（圖／Talk一杯 YouTube）

▲安芝儇（右圖）透露和樂天女孩羚小鹿（林岱縈）（左圖）感情最好，是對方讓她打開對台灣的心房。（圖／安芝儇、林岱縈IG）

台鋼雄鷹韓籍啦啦隊成員安芝儇有「最強外掛」的美稱，亮麗外型加上火辣身材每每出賽應援總會成為全場焦點，在台灣擁有一票死忠粉絲追隨。近日安芝儇登上網路專訪節目《Talk一杯》，透露台灣與南韓啦啦隊的發展差距，並解釋為何許多南韓啦啦女神都愛來台灣發展，她也直言：「南韓比不上台灣。」安芝儇近日登上網路節目《Talk一杯》，她在節目中透露自己在台灣與南韓啦啦隊發展的差距。安芝儇坦言自己雖然在啦啦隊的資歷很深，但在南韓其實沒有很多受訪或是拍廣告、上節目的經驗，而她也表示身為完美主義者，這讓她感到相當煩惱，不過來到台灣後卻體驗了很多活動。此外，安芝儇也表示很容易擔心自己表現不好，不過不論表現如何，台灣粉絲依舊會給予滿滿的支持與鼓勵。反觀在南韓，如果沒達到粉絲們的期待，總是會有許多負面評論，因此安芝儇認為台灣粉絲給予的溫暖是南韓比不上的。而被主持人問到在台灣最要好的朋友，安芝儇透露除了隊友外，和樂天女孩羚小鹿（林岱縈）及富邦Angels檸檬感情最好，她特別提到2019年來台參加桃猿隊「辣年糕趴」認識羚小鹿，小鹿當時就對她很親切：「我雖然不是完全因為小鹿所以選擇來台灣發展，岱縈在2019年就讓我留下很好的印象，她很親切，對我很好，是她讓我對台灣打開了心房。」