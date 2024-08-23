國發會：2030年國內勞動力缺口48萬　三方向吸引12萬白領來台生根

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台灣少子化、缺工問題嚴重，國發會主委劉鏡清今（23）日接受《自由時報》節目專訪表示，國發會推估2030年國內勞動力缺口大概是在48萬，以賴清德政府4年任期來看，到2028年會面臨35萬的缺口。劉鏡清評估，從既有畢業、改善青年就業及婦女勞參率，以及壯世代回歸就業，台灣勞力供給量可達到15萬，因此還存在約20萬的差額，這之中有8萬是藍領勞動人口、12萬是白領專業人才。國發會專注於12萬白領專業人才，分別針對「國外專業人才」、「僑外生」及「電子相關科系」三個對象吸引來台。劉鏡清進一步說明，國發會訂定《外國專業人才延攬及僱用法》讓外國人才來台灣就業可以比較容易取得永久居留，並保障其醫療照顧。僑外生方面，透過與僑委會合作，一年可以吸引約2萬位僑外生來台就讀，更希望可以讓他們留下來就業；目前約47%會選擇留在台灣，後續希望可以留住九成以上的僑外生，也就是約1.8萬人。第三，台灣政府也希望利用本國科技產業優勢，吸引國外電子相關科系來台學習半導體、AI相關知識，再進一步投入就業市場。除了上述計畫，劉鏡清也透露國發會明年1月將在美國矽谷、舊金山、洛杉磯等3處設立人才協助辦公室，推出「鮭魚返鄉計畫」，針對在美國就業，但已觸及玻璃天花板，或者需要返台照顧父母的台灣人，能夠順利回國就業。此外，全球有3500萬人的「數位牧民」，平均所的都超過台幣200萬以上。對此，台南、台東及花蓮都認為可以提供良好環境讓這些數位牧民在台灣落地，國發會也會努力吸引這塊族群，希望能夠每10萬人都可以吸引1萬人。最後，國發會也會在11月透過徵才網站LinkedIn做精準行銷，針對美國及印度等AI人才聚集地投放宣傳，吸引該地人才來台就業。至於針對AI產業所需人才，國發會將會有哪些引導？劉鏡清說，AI是「信賴五產業」的重要項目，全球AI晶片有七成至九成、九成AI伺服器都是台灣提供，已經是全球不可或缺一環。然而，台灣在AI應用服務端仍有待加強，因此希望透過「兆立方計畫」，讓台灣在晶圓材料端、設備製造端及服務端都可以站上兆元大關。對此，台灣政府預計培養15萬AI專才，數位部也推出100億元的AI發展基金，用於鼓勵台灣產業發展、投資補助AI創新等。