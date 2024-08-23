媽媽魂大爆發！盧秀燕盼林郁婷花落台中　李洋邀見證婚禮幸福時刻

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣奧運雙金選手李洋和林郁婷，和台中市長盧秀燕一同搭乘石岡熱氣球。（圖／台中市政府提供，2024.08.23）

▲台中市長盧秀燕牽著李洋和林郁婷的手，媽媽魂大爆發，頻頻關心兩人的終身大事。（圖／台中市政府提供，2024.08.23）

▲台中市石岡熱氣球嘉年華，今起一連舉辦3天。（圖／台中市政府提供，2024.08.23）

台灣奧運雙金選手李洋和林郁婷，今天一早到石岡宣傳熱氣球嘉年華活動，台中市長盧秀燕媽媽魂大爆發，主動幫單身的林郁婷徵婚，期盼她「花落台中」，也邀請穩交中的李洋，婚後到台中度蜜月。李洋透露未來想舉辦小而溫馨的婚禮，屆時希望邀請盧秀燕，見證他們的幸福時刻。李洋和林郁婷今（23）日一早和台中市長盧秀燕，一起到石岡搭乘熱氣球，盧秀燕問及昨天在下榻飯店，有沒享用市府準備的珍珠奶茶和在地水果？林郁婷眼睛一亮說「有看到特地準備的蛋糕，上面真的有可以吃的金牌，非常窩心！」可惜她沒時間享用，要將這些水果、點心美食帶回去好好品嚐。李洋吃了山城出產的水梨，「很好吃！很推薦！」盧秀燕把握機會行銷台中，提到近來看到林郁婷公開徵婚條件，她強調台中陽光優質的男孩很多，呼籲市民熱烈追求，並喊話希望她花落台中，也會請曾教練仔細品鑑台中的陽光好男孩。當盧秀燕喊著「郁婷的曾教練呢？」眾人通通往後看卻找不到人，此時有人答「他去坐熱氣球，升空了！」盧秀燕笑說「教練還不肯下來，玩到樂不思蜀，可見有多好玩。」接著開玩笑說「如果教練不喜歡台中人，就不要讓他下來好了」。李洋已「名草有主」，盧秀燕希望他以後到台中來度蜜月。李洋表示，自己和女友都是內向低調的人，未來想舉辦小而溫馨的婚禮，只邀請相熟好友參加，屆時希望邀請盧秀燕，共同見證他們的幸福時刻。盧秀燕指出，這段時間很多人被林郁婷圈粉，想請教她如何在逆境中堅定迎向挑戰？得知教練又跑去玩第2趟，她笑笑說「應該要感謝上面那位啦！不斷訓練我的抗壓能力」。她表示自己的事件讓所有台灣人的心凝聚在一起，很感謝大家對她的支持、對體育的關注。盧秀燕有感而發說，林郁婷面對委屈時不為所動、麟洋配在球場抗壓奮戰，以身作則啟發了大家，即使人生有很多困難，如何冷靜以對贏得最後勝利，是非常重要的。