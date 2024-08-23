朱芯儀曝「胸部X光又有異常」崩潰　乳癌復發率、治療方式一次看

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▲朱芯儀去年初宣布抗癌成功，老公衛斯理證實老婆朱芯儀從乳癌治療手術畢業了。（圖／翻攝衛斯理IG）

▲透過自我檢測加上定期篩檢及早發現治療，可以提高存活率。（示意圖／NOWnews資料照）

38歲女星朱芯儀2年前罹患乳癌，歷經10次化療，出現喪失味覺等副作用，甚至切除乳房，和癌症病魔對抗1年多後，去年出宣告抗癌成功。未料，朱芯儀近期回診照X光，卻發現胸部又出現異常，讓她崩潰痛哭，幸好最後醫師告知「應該沒事」，只要再追蹤就好。事實上，早期乳癌患者雖癒後較佳，但約有2成的患者有較高復發風險，國外大型臨床研究更發現，乳癌位居國人十大癌症死因第4位，台灣每年新診斷乳癌病患為1萬4000多例，早期乳癌占8成。根據統計，早期癌症5年內存活率高達90%，但仍有2~3成患者有復發風險。腫瘤發現期數愈晚、愈嚴重，復發率就會愈高。在各種乳癌亞型中「三陰性乳癌」存活率較差、復發較早、容易轉移至肺腦等器官，因此常被形容為「最惡乳癌」。而三陰性乳癌手術後1至3年是復發高峰期。中國醫藥大學附設醫院乳房外科劉良智教授指出，為了預防復發，早期三陰性乳癌病友過去僅有化療可用，治療面臨瓶頸。特別是腫瘤介於1-2公分且合併淋巴轉移、或是腫瘤大於2公分的「早期高風險三陰性乳癌」，復發風險高，亟需更有效的治療選擇。台灣乳房醫學會理事長陳守棟指出，早期三陰性乳癌目前僅有免疫治療可用，術前輔助治療有助於減少手術切除乳房與腋下淋巴的範圍。陳守棟也呼續，若要降低乳癌死亡率，除了篩檢發現早期乳癌，提供可能合適的治療選項、健保給付加速接軌國際治療指引，也都是關鍵之一。