政治獻金假帳風波增200萬人反感！柯文哲坦承：治國能力遭質疑

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民眾黨主席柯文哲陷政治獻金假帳爭議，妻子陳佩琪又被爆看1.2億豪宅，民眾黨的支持度跟7月相比下跌2.2％，來到13.8％，好感度方面，被媒體解讀增加220萬人反感。對此，柯文哲今（23）日再度坦承錯誤，不是懷疑他的誠信，而是懷疑治國能力。柯文哲今日接受民眾黨自媒體《民眾之聲》頻道-「主席KP唉」節目訪問，針對近期的帳務風波，讓民眾黨支持度跟7月相比下跌2.2％，來到13.8％，好感度方面，被媒體解讀失去300萬人好感、增加220萬人反感。對此，柯文哲坦承錯誤：「核心業務全部外包，主管的財務的完全沒有double check」。柯文哲說，外界不是懷疑他的誠信，而是懷疑柯文哲的治國能力，不過至今沒有假發票、假帳，亂登倒是真的，這次就像「出麻疹」，之後就有抵抗力了。不過，柯文哲也點出媒體不公平，名嘴每天在指控但卻沒證據，「對方每天潑糞，我們要想辦法把自己洗乾淨」，這一路挨打下來，也是很遺憾，就是說在台灣民主改革30年以上，好不容易推翻了國民黨的黨國體制，但他要問，今天司法跟媒體是不是政治工具？司法有台灣人民的信任嗎？最近看到高虹安前助理王郁文被檢方再提上訴，理由是「犯後態度不佳」，柯文哲表示：「很火大」，現在當事人抱怨判決，一開口就面臨再上訴，真的是「天呀!」難怪司法不被人民所信任。現場三位青年也表達對此帳務風波的看法，包含認為團隊不夠專業、黨內氣氛不夠團結，對此，柯主席表示，誠實的說是人力不夠，但失敗就失敗，所以要想辦法，在現有的人力，怎麼做更好的使用。而民眾黨長期以來的問題，的確是發言很自由，一人一把號各吹各的調，這是民眾黨的特色，在黨內民主跟跟黨內紀律需要求取平衡，這點他其實也在思考，他也不希望黨內變成一言堂。最後，柯主席說，「我們知道我們做錯了，做的不好的地方就是再努力、再加油，我們保證反省改進、認真工作。」