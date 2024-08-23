朱芯儀化療18次成功！疑又罹癌：還有意義嗎　新診斷報告出爐大哭

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▲朱芯儀曝光自己4月回診，被醫師告知可能又有癌細胞生成。（圖／11點熱吵店 YouTube）

▲朱芯儀在等待報告同時，心理壓力極大，幾乎瀕臨崩潰。（圖／11點熱吵店 YouTube）

過去因出演《犀利人妻》飾演小三黎薇恩一角而爆紅的朱芯儀，在2021年底被診斷出罹患乳癌，已經是2到3期，如今她已經做了切除乳房手術，並完成了18次化療，終於控制住病情。但好不容易展開新生活的她，卻突然爆出自己4月底時被醫師告知疑似罹患新的癌症，讓她一度崩潰喊：「我的人生還有意義嗎？」朱芯儀最近在綜藝節目《11點熱吵店》上透露自己4月底時曾到醫院回診過，當時醫生指出：「那個X光跟其他影像看起來有點怪怪的。」後續進一步照MRI，更被醫師宣告：「應該是新的（癌細胞）。」讓她非常難過，便自費做了另一項檢查。朱芯儀透露在等待檢查報告那陣子過得非常焦慮，內心極為煎熬，還跟家人吐露心聲：「如果再生病，我覺得我應該沒有辦法接受，我應該沒有辦法再生出那麼多勇氣去面對這個事情了。」讓女兒忍不住崩潰大哭。朱芯儀在節目上也哀嘆，坦言自己不應該和家人說這種話，但當下的情緒實在無法控制：「術後我都已經這麼健康面對生活，什麼東西不吃，什麼水該多喝，健檢該做的什麼都有做到，我覺得這樣我還生病，我真的覺得我還能做什麼？」所幸日前報告出爐，朱芯儀被告知一切都沒有問題，只是未來仍要繼續回診追蹤，讓朱芯儀終於放心，並大聲痛哭：「我當下是忍住到診間外面在那邊大哭，因為心理煎熬兩個月真的太久了。」