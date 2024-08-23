為市民用水把關　台南永康再生水廠8月底提前達成通水目標

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▲永康再生水廠擴建目標，將從每日8000噸增供至15500噸再生水量能。更可藉由污水下水道的營運為民眾的環境衛生把關。盼減輕臺南地區用水壓力。（圖／南市府提供）

台南市正面臨用水需求日益增長的嚴峻挑戰，市長黃偉哲積極推動再生水計畫。水利局與內政部國土管理署及南部科學園區管理局合作，預計提前10個月（即於8月底）完成永康再生水廠擴建目標，將從每日8000噸增供至15500噸再生水量能。更可藉由污水下水道的營運為民眾的環境衛生把關。盼減輕臺南地區用水壓力。永康再生水廠自111年12月底供應南部科學園區每日8,000噸再生水，現已完成第一階段供水目標。同時，面對112年臺南市旱象缺水之緊張情勢，永康再生水廠配合調配再生水設備產能，增加至每日供應9,200噸再生水，以減緩高科技產業用水短缺問題。依據原訂計畫期程，永康再生水廠將於114年6月完成第二階段擴建，實現每日供15,500噸再生水量目標。同時，為因應南部科學園區因用水需求緊急，期望供水期程可提前完成，以應對今年底至明年初之旱季，水利局透過與內政部國土管理署、統包廠商山林水環境工程有限公司攜手合作，共同完成再生水提前增供15,500噸目標。目前，永康再生水廠刻正辦理第二階段擴廠統包工程，除了加設RO系統外，亦增設再生水廠送水泵、產水泵及過濾器等關鍵設備。擴廠工程已於今年8月進入試車階段，除了有望提前實現通水目標外，在試車階段也將嚴格把關品質，確保重要設備運轉功能正常且處理效率及再生水水質滿足用水戶需求，為未來再生水管理打下堅實的基礎。