「籃球女神」洗菜、小珍奶人氣啦啦隊離開！台新戰神新球季大改組

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▲小珍奶選擇期滿不續約台新戰神啦啦隊。（圖／小珍奶IG）

▲ Taishin Wonders成員洗菜、小珍奶、Queena與Ally因個人生涯規劃於合約期滿後離隊（圖／台新育樂提供）

TPBL職籃聯盟台新育樂今(23)日宣布台北台新戰神啦啦隊Taishin Wonders成員洗菜、小珍奶、Queena與Ally等因個人生涯規劃，合約期滿後離隊。為臺北台新戰神專屬啦啦隊，其中成員洗菜、小珍奶、Rina都有固定粉絲，還獲選年度最佳啦啦隊肯定，沒想到才短短一年而已，原始成員都幾乎出走。從素人起步的「陽光女神」Ally自台中北上應援，練舞皆不缺席，展現敬業的精神，用陽光般的笑容溫暖戰友們的心。而團隊中最具知名度的藝人「籃球女神」洗菜，回想起加入啦啦隊領域的這一年，洗菜很開心自己能用不同的方式喜愛籃球，「能夠替在籃球道路上努力的人加油，這感覺是很棒的」，也能從每一次演出的過程中，學習到許多經驗是最寶貴的功課，「舞蹈不是我擅長的事情，但我熱愛挑戰，能夠在這一年不斷的挑戰自己，完成每一場演出，是相當快樂的事情。」雖然加入啦啦隊的時光僅短短一個賽季，她相當感謝粉絲們一路的支持，「大家遠道而來只為了跟我說一聲加油，真的很感動，謝謝大家，我擁有全世界最好的粉絲！」也期許未來能與球團有新的合作計畫，以全新面貌現身。