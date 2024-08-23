藏壽司聯名吉伊卡哇！她「徵人代吃」：5盤補貼300　眾狂湧入報名

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▲原PO徵人幫忙代吃藏壽司，開出吃5盤補貼300元台幣、吃10盤補貼500元台幣的條件。（圖／翻攝自Threads）

▲藏壽司於8月23日至9月22日聯名吉伊卡哇，推出共18款扭蛋，包含伊卡哇、小八貓、兔兔等人氣角色變身5款「立體吊飾」。（圖／藏壽司提供）

全球爆紅的日本「吉伊卡哇chiikawa」8月23日與台灣藏壽司聯名，共同推出18款超萌扭蛋，引起台灣粉絲暴動。就有不少網友在網路上徵人代吃藏壽司，還稱會補貼5盤300元台幣、10盤500元台幣，引來許多人踴躍報名，眾人全嗨翻直呼：「拜託選我，我一個人一天就能吃快百盤了，一定幫你吃到整組拿到！」一名網友在Threads上發文，徵人幫忙代吃藏壽司，「有沒有人可以幫我吃藏壽司啊？我想要這一期的扭蛋，我是真的吃不了那麼多壽司」，，且原PO註明可先匯款，但需全程錄影，若抽到吉伊卡哇的扭蛋，需要到i郵局寄給她。貼文曝光後，立即湧入超過500名自願者，眾人紛紛留言報名，、「拜託選我，我一個人一天就能吃快百盤了，一定幫你吃到整組拿到」。網路上也有不少人發文自薦，表示自己一次可吃20至30盤，「扭到獎品賣貨便含運內退給你，20元1盤」，並稱已接到一單。原PO事後也更新，「已找到一位漂亮女孩兒幫我去吃了，期待收到吉伊卡哇，謝謝各位踴躍報名。」吉伊卡哇的人氣爆棚，還有藏壽司員工發文稱，「今天聽到星期五的預約已經達到109件，我是其中一件！別說，我今天已經切了10公斤鮪魚／10公斤鮭魚」，同事已經瀕臨崩潰，可預見活動開始後會整個忙翻。藏壽司於8月23日至9月22日聯名吉伊卡哇，推出共18款扭蛋，包含伊卡哇、小八貓、兔兔等人氣角色變身5款「立體吊飾」，以及8款進食中「徽章」和 5款「紙膠帶」。若是擔心抽不到扭蛋，藏壽司還推出兩波滿額贈品。滿額贈品首波8月28日起送出4款「吉伊卡哇限量資料夾」，單筆消費滿1000元，並追蹤藏壽司IG就會隨機送出一個不挑款，全台店鋪共限量11800份；第二波9月4日推出4款「吉伊卡哇限量筆記本」，消費滿額並按讚藏壽司官方臉書粉專即可免費擁有。