領薪水仍沒錢？人力銀行：5成4上班族「631法則」平均月存破萬元

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對於不少民眾而言，即使領到薪水，荷包還是空空如也。不過1111人力銀行今（23）公布調查，上班族負擔較為吃重的包括餐費、貸款、房租等開銷，不過除了46.0% 沒有餘裕存錢固定存錢的人，剩下的54.0%的人皆可善用「631法則」理財 ，平均每月存下1萬2866元。1111人力銀行調查，上班族負擔較為吃重的生活費用包括餐費63.3%，以及房貸、車貸、學貸39.9%，再者依序則是房租34.8%、保險34.5%、子女學費與保母費26.2%。1111人力銀行發言人曾仲葳表示，行政院主計總處發布6月消費者物價指數（CPI）年增率為2.42%，創下近4個月最高，其中水果漲幅高達22.6%、外食費漲幅2.78%，而在房租年增2.59%更是創下28年新高，另據聯徵中心統計，全台同時揹負「房貸」與「信貸」達到36.8萬人，其中房貸金額每人平均578萬元，信貸則是102.4萬元，3項數據創下2012年以來同期最高。不過1111人力銀行調查，46.0%上班族沒有餘裕存錢，另外54.0%固定存錢的人當中，平均每個月可存1萬2866元，發言人曾仲葳表示，若以本次受訪者平均月薪4萬30元來看，大約每月可以固定存下薪水32%，符合理財觀念「631法則」，也就是將薪水依照「6：3：1」分成3塊，其中60%薪水用在日常花費，30%薪水用來儲蓄投資，還有10%薪水用在風險規劃，建立先存再花的金錢觀念，才能避免無形透支陷入存不了錢的困境。