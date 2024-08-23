百年洋樓見證永恆　中市聯合婚禮8/30報名開跑

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打造古典懷舊戶外婚禮派對，113年台中市民暨公教人員聯合婚禮11月10日將在北屯區一德洋樓及一德公園盛大舉行，活動開放100對新人參加，市府今年再度邀請鼓鼓呂思緯擔任婚禮幸福大使，活動當天將獻唱多首婚禮祝福曲，獻上最深的祝福。民政局長吳世瑋表示，今年恰逢歷史建築一德洋樓滿百年，結合百對新人齊聚，意喻「情定一德、百年好合」，8月30日上午9時開放線上報名，歡迎新人把握機會踴躍參加，留下專屬幸福回憶。吳世瑋指出，北屯區歷史建築「林懋陽故居」，建於1924至1930年，因神岡地區林懋陽先生與北屯地區賴端女士聯姻而建，之後作為撤軍來台眷屬安置之所，軍方並在其周邊擴建為眷村，即「一德新村」，當地民眾也稱林懋陽故居為「一德洋樓」。一德洋樓建築形式融合閩南合院、日本近代洋風與日式木造住宅，其中，合院的紅磚牆與圓柱拱廊及兩層獨棟磚造洋樓，在當年是相當時髦創新的「豪宅」，前衛的西洋風格時至今日，仍舊相當吸睛，更成為民眾出遊和婚紗拍攝的熱門景點，還有許多新人舉辦戶外婚禮的首選。吳世瑋提到，一德眷村遷走後，留下約三千坪的綠地，歷經林家後代及當地居民請願，時任立法委員的市長盧秀燕多次召開地方與中央的協調會，終於在前市長胡志強的支持下，成功爭取到國防部無償將用地交給台中市政府代管，並順利闢建成一德公園，成為北屯地區新興的休閒基地。今年適逢一德洋樓興建滿百年，市府特別打造獨一無二的復古主題戶外婚禮派對，並號召百對新人參加，除讓新人感受一德洋樓百年風華魅力外，還可以接受市長盧秀燕的證婚祝福，要讓大家「情定一德、百年好合」。民政局，台中市113年聯合婚禮8月30日上午9時開放線上報名，限額100對，新人年滿18歲，其中一方在台中市設籍、就業，或台中市議會及台中市政府所屬公教人員符合報名資格者均可報名參加。此外，市府今年也準備多項幸福賀禮，當天出席聯合婚禮的每對新人將可獲得成家好禮小家電、囍米及囍筷，並有機會抽中鑽戒、蜜月小旅行一晚及珍珠墜飾等多項好禮，報名詳情請至活動專屬網站查詢，名額有限，新人把握機會報名。