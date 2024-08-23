南韓一姐安洗瑩控訴羽協爭議延燒！總統尹錫悅力挺：舊作法需創新

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▲巴黎奧運羽球女子單打賽事，南韓一姐安洗瑩在金牌戰上以21：13、21：16直落二輕取中國何冰嬌，收獲生涯首面奧運金牌，但他在賽後卻罕見對南韓羽協說重話，甚至不排出退出國家隊。（圖／美聯社／達志影像）

2024巴黎奧運日前正式圓滿落幕，羽球女子單打賽事最終由南韓一姐安洗瑩，在金牌戰上以直落二輕取來自中國的何冰嬌，也順利收下個人生涯首面奧運金牌。不過安洗瑩奪金後卻隨即對自家羽協發表沈痛控訴，南韓羽協也迅速遭到網友罵翻，日前根據南韓電視台《SBS》及多家韓媒爆料指出，這7年期間，即便安洗瑩在國際女單賽事展露頭角，但在隊內卻仍被迫要幫學姐修補斷裂的球拍拍線，而根據韓媒《韓聯社》報導，昨晚的奧運英雄晚宴，南韓總統尹錫悅進場後先是與安洗瑩寒暄了幾句，並且進行簡短交談，隨後致詞中尹錫悅先是盛讚安洗瑩在巴黎奧運上的表現，他說：「由於安洗瑩在巴黎奧運女子單打賽事奪金後，隨後受訪先是怒批自家羽協對球員的支援不足，而且自己明明身上仍有傷在身，但羽協相關人員受訪時，則表示自己的身體沒問題。尹錫悅也表示，如今必須要讓年輕的運動員，能夠在更好的條件下盡情訓練，「我們必須讓所有的運動員們提高技能，進一步有所進步。已經取得效果的方法，要大膽創新改變舊做法，。」