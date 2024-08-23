南韓一姐安洗瑩控訴羽協爭議延燒！總統尹錫悅力挺：舊作法需創新

2024巴黎奧運日前正式圓滿落幕，羽球女子單打賽事最終由南韓一姐安洗瑩，在金牌戰上以直落二輕取來自中國的何冰嬌，也順利收下個人生涯首面奧運金牌。不過安洗瑩奪金後卻隨即對自家羽協發表沈痛控訴，南韓羽協也迅速遭到網友罵翻，而昨安洗瑩出席由南韓總統尹錫悅主持的奧運英雄歸國晚宴，尹錫悅則回應了安洗瑩近日提出的訴求，他也強調「舊方法需要被創新，訓練方式也需要創新，以及創造公平訓練環境，這些都是我們之後必須要做的事情。」
日前多家韓媒爆料 稱南韓羽協存在嚴格學姊學妹制
日前根據南韓電視台《SBS》及多家韓媒爆料指出，南韓羽球國家隊內存在嚴格的「學姊學妹」階級制度，而安洗瑩在15歲時就入選，因此這7年間都是隊內年紀最小的成員，所以必須無條件為前輩服務。
這7年期間，即便安洗瑩在國際女單賽事展露頭角，但在隊內卻仍被迫要幫學姐修補斷裂的球拍拍線，甚至是包辦打掃房間、洗衣服等雜事，嚴重影響她在訓練後的休息時間，一連串爆料也讓南韓羽協瞬間遭罵翻，未來勢必得做出改革。
南韓總統尹錫悅力挺安洗瑩 強調舊做法需要被創新
而根據韓媒《韓聯社》報導，昨晚的奧運英雄晚宴，南韓總統尹錫悅進場後先是與安洗瑩寒暄了幾句，並且進行簡短交談，隨後致詞中尹錫悅先是盛讚安洗瑩在巴黎奧運上的表現，他說：「安洗瑩打出了非常酷，而且令人相當感動的比賽，她為比賽付出一切的努力，克服了很多困難。」
由於安洗瑩在巴黎奧運女子單打賽事奪金後，隨後受訪先是怒批自家羽協對球員的支援不足，而且自己明明身上仍有傷在身，但羽協相關人員受訪時，則表示自己的身體沒問題。而尹錫悅當天也親自發表談話，除了當面慰勞安洗瑩外，在致詞當中也提到「舊做法需要創新」等等言論，也被外界認為是對安洗瑩做出的控訴給予正面回應。
尹錫悅也表示，如今必須要讓年輕的運動員，能夠在更好的條件下盡情訓練，「我們必須讓所有的運動員們提高技能，進一步有所進步。已經取得效果的方法，要大膽創新改變舊做法，創造適合年輕一代文化的價值觀，並且符合自由、公平的培訓環境。」
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日前根據南韓電視台《SBS》及多家韓媒爆料指出，南韓羽球國家隊內存在嚴格的「學姊學妹」階級制度，而安洗瑩在15歲時就入選，因此這7年間都是隊內年紀最小的成員，所以必須無條件為前輩服務。
這7年期間，即便安洗瑩在國際女單賽事展露頭角，但在隊內卻仍被迫要幫學姐修補斷裂的球拍拍線，甚至是包辦打掃房間、洗衣服等雜事，嚴重影響她在訓練後的休息時間，一連串爆料也讓南韓羽協瞬間遭罵翻，未來勢必得做出改革。
南韓總統尹錫悅力挺安洗瑩 強調舊做法需要被創新
而根據韓媒《韓聯社》報導，昨晚的奧運英雄晚宴，南韓總統尹錫悅進場後先是與安洗瑩寒暄了幾句，並且進行簡短交談，隨後致詞中尹錫悅先是盛讚安洗瑩在巴黎奧運上的表現，他說：「安洗瑩打出了非常酷，而且令人相當感動的比賽，她為比賽付出一切的努力，克服了很多困難。」
由於安洗瑩在巴黎奧運女子單打賽事奪金後，隨後受訪先是怒批自家羽協對球員的支援不足，而且自己明明身上仍有傷在身，但羽協相關人員受訪時，則表示自己的身體沒問題。而尹錫悅當天也親自發表談話，除了當面慰勞安洗瑩外，在致詞當中也提到「舊做法需要創新」等等言論，也被外界認為是對安洗瑩做出的控訴給予正面回應。
尹錫悅也表示，如今必須要讓年輕的運動員，能夠在更好的條件下盡情訓練，「我們必須讓所有的運動員們提高技能，進一步有所進步。已經取得效果的方法，要大膽創新改變舊做法，創造適合年輕一代文化的價值觀，並且符合自由、公平的培訓環境。」
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