輝達、AMD都來了！經濟部技術司：南台灣產業投資增加近320億元

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南部近日迎來投資好消息，超微半導體（AMD）21日宣布將在台南、高雄設置研發中心。經濟部產業技術司今（23）日在高雄「2024 Meet Greater South 亞灣創新X新創大南方」中發表南台灣相關之科研成果，近3年透過科專已促成南台灣產業投資增加近320億元，創造產值逾430億元。AMD於21日拜訪經濟部長郭智輝說時透露將在台南市、高雄市都設置研發據點，後續經台南市長黃偉哲及高雄市長陳其邁證實，確定落腳在台南沙崙及高雄亞洲新灣區。正巧的是，經濟部今日也在高雄舉辦「2024 Meet Greater South」，提到技術司為完善高雄亞灣區5G AIoT創新科技實證環境，已促成NVIDIA、仁寶電腦、宏達電等大廠相繼投入技術研發，成功落地高雄建立研發據點，近3年透過科專已促成南台灣產業投資增加近320億元，創造產值逾430億元。而此次「2024 Meet Greater South」展場分別展出數位轉型應用、淨零轉型及新創育成等三大成果。數位轉型方面，高雄是台灣最大的螺絲及螺帽生產聚落，擁有大量的製造廠和相關供應鏈企業，經濟部補助金屬中心，將能即時監測模具品質及損耗狀態的「5G AIoT大躍進扣件解決方案」，導入台灣最大的內六角螺絲製造商芳生螺絲，將耗損率降到0.01%以下。新創育成方面，因應政府規劃在2030年達成公車全面電動化的目標，但卻面臨電力供應穩定性的問題，由台灣師範大學衍生的新創團隊—新動智能團隊所開發「智慧充電管理系統」，透過AI精準預測電動車隊的能耗狀況，有效降低充電樁設置成本及延長電池壽命，預計年底前將再加裝5站充電系統，服務逾145輛電動巴士。而在淨零轉型部分，產業技術司補助工研院研發「鳳梨副產品皮膚照護原料試量產」成功萃取、純化鳳梨葉原料並開發洗面乳和護手霜，以創新技術幫助南部果農，可將每年高達70萬噸的鳳梨農業廢棄物轉化為化妝品原料，該技術榮獲法國巴黎全球永續美妝原料獎。