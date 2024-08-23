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小礦商發了！在非洲波札那挖到「史上第2大鑽石」　股價狂漲91％

國際中心蔡姍伶／綜合報導

▲近日有加拿大的小型礦業公司，在非洲波札那發現史上第2大的鑽石原石，重達2492克拉。（圖／美聯社／達志影像）
▲近日有加拿大的小型礦業公司，在非洲波札那發現史上第2大的鑽石原石，重達2492克拉。（圖／美聯社／達志影像）
加拿大一家小型礦業公司「盧卡拉鑽石公司」（Lucara Diamond）21日宣布，在非洲波札那（Botswana），發現史上第2大的鑽石原石。消息傳出後，盧卡拉鑽石公司的股價一度暴漲91%。

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根據《市場內幕》報導，這顆鑽石是盧卡拉公司在波札那的卡羅韋礦場（Karowe）發現的，重達2492克拉，僅次於1905年、在南非出土的卡利南鑽石（Cullinan Diamond，3106克拉）。

報導指出，雖然這顆鑽石原石還有待進一步鑑定，但初估價值上看數千萬美元，如果是寶石級（gem quality）的話，價值還會更高。

盧卡拉鑽石公司股價因此暴漲，週四（22日）一度上漲91%，是前一天收盤價2倍，不過之後漲幅收斂，終場收漲在34.85%。

這並非盧卡拉鑽石公司首次重大斬獲，2015年，該公司也曾於同一個礦場，發現一顆1109克拉的寶石級鑽石，之後以5300萬美元的價格售出。

不過，報導也提到，近年鑽石生意不太好做，除了實驗室人造鑽石的興起、導致鑽石價格下降，還面臨如何不破壞寶石本體、就能完善開採的潛在技術挑戰。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲波札那總統馬西西，手持鑽石原石檢視。（圖／美聯社／達志影像）

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