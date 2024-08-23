「億」無反顧買一間？他批柯文哲：刀是用在割草上　政治神話崩解

民眾黨主席柯文哲遭質疑政治獻金帳目不清，妻子陳佩琪又被爆料去看1.2億的豪宅，資深媒體人黃創夏說，柯文哲說「錢要花在刀口上」，令「小草」期待可能有弊絕風清的新氣象！如今，他被質疑「刀是用在割草上」，那種被背叛的憤怒，小草已經在大反撲，柯文哲的政治前途可以宣告終結了。
黃創夏說，這段日子以來，連「作帳」都可以搞到一蹋糊塗，柯文哲的能力和神話已經徹底崩解。這些都未必是滅頂的災難，持平地說，就算是選舉經費疑似涉及浮報和報假帳，在政治攻防上，支持者都還可以找到自圓其說的自我麻痺。
不過黃創夏說，柯文哲的「爛帳風暴」方興未艾，那種「花錢如流水、作帳似灌水」爭議，已打垮了柯文哲過往夸夸而談、自欺欺人的「新政治」！這個風暴當中，最讓人瞠目結舌的，是柯文哲和民眾黨當權者的那一種「我負全責但我不知情」，耍賴、顢頇，沒有最起碼的政治人物格局，更讓人看透了，這些人只求自保和卸責，連做人都不合格。
黃創夏說，選舉當然有許多「不便載明」的支出，例如收買樁腳、買流量、買網軍，有組織和根基的大政黨和政治力量，自然可以找到許多「民間力量」迂迴婉轉地不讓競選總部被直接捲入。看看民眾黨的困局，黨中央的爛帳不斷而地方上糧草全無，就可知這是一個欠缺地方根基、也沒有組織底蘊的力量，最後連作帳都左支右絀。
黃創夏說，這些說辭或許還可以持續麻痺部分的「小草」，但在風尖浪口的當下，竟然還傳出去看價值上億豪宅的鬧劇，「億無反顧買一間」？除了購屋資金如何來必受質問之外，那種「寄身上流」的反差感，給小草們的回饋，更是最大的背叛！
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不過黃創夏說，柯文哲的「爛帳風暴」方興未艾，那種「花錢如流水、作帳似灌水」爭議，已打垮了柯文哲過往夸夸而談、自欺欺人的「新政治」！這個風暴當中，最讓人瞠目結舌的，是柯文哲和民眾黨當權者的那一種「我負全責但我不知情」，耍賴、顢頇，沒有最起碼的政治人物格局，更讓人看透了，這些人只求自保和卸責，連做人都不合格。
黃創夏說，選舉當然有許多「不便載明」的支出，例如收買樁腳、買流量、買網軍，有組織和根基的大政黨和政治力量，自然可以找到許多「民間力量」迂迴婉轉地不讓競選總部被直接捲入。看看民眾黨的困局，黨中央的爛帳不斷而地方上糧草全無，就可知這是一個欠缺地方根基、也沒有組織底蘊的力量，最後連作帳都左支右絀。
黃創夏說，這些說辭或許還可以持續麻痺部分的「小草」，但在風尖浪口的當下，竟然還傳出去看價值上億豪宅的鬧劇，「億無反顧買一間」？除了購屋資金如何來必受質問之外，那種「寄身上流」的反差感，給小草們的回饋，更是最大的背叛！