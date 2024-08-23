警政監林明佐涉貪4415萬元 涉8罪起訴

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刑事局三線二星警政監林明佐被檢廉查出擔任台中市刑大隊長期間，和九州博弈集團有不正交往，將檢警搜索行動事先洩漏給博奕集團，造成搜索行動成果不如預期；台中地檢署5月初搜索林明佐辦公室及住所，將林明佐、九州集團責人陳政古等人聲押禁見，查扣41億5304多萬元財產，今起訴林明佐等32人。林明佐收取不明金額共4451萬1125元，共涉違背職務收賄罪、公務員明知為犯罪組織而包庇罪、公務員包庇圖利供給賭博場所罪、公務員包庇圖利聚眾賭博、公務員洩漏機密罪、洩漏國防以外應秘密消息罪、特殊洗錢罪、公務員財產來源不明罪等8罪。檢方發現林明佐涉嫌收賄擔任內鬼，向博奕集團通風報信，檢方5月2日指揮廉政署搜索林位於刑事局警政監辦公室、住處，並在林明佐戶頭發現2000多萬元來源不明現金、家中也被搜出百萬元現金。檢方調查林明佐收取博弈提團20萬元、「麥卡倫 RED系列-71年」威士忌1瓶（價值258萬元）、並獲贈使用Range Rover Sport P400 租賃車（價值462萬元）、免費居住酒店式公寓套房等不正利益。檢方查出林明佐2021年8月起陸續收得可疑現金，存入其個人及父親帳戶，合計共4451萬1125元。九州集團總裁陳政谷及葳群公司負責人徐培菁等博奕成員則依賭博罪、意圖營利供給賭博場所罪、意圖營利聚眾賭博罪電腦設備詐欺罪、三人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢罪、組織犯罪防制條例、對於公務員違背職務行為行賄等罪起訴。