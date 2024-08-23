李珠珢IG連發5貼文！臉上沒笑容、遮刺青　台粉心疼：快來台灣吧

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▲李珠珢兩段影片的表情差很多，讓台灣粉絲心疼。（圖／李珠珢IG）

今年剛滿20歲的南韓啦啦隊女神李珠珢，靠著一支「三振舞」在台灣爆紅，來台交流時的可愛表現也讓許多台灣粉絲融化。不過有網友發現，昨（22）日晚上韓職起亞虎隊擊敗樂天巨人隊，李珠珢便在IG連發5篇貼文，但影片中她的臉上幾乎沒有笑容，手上刺青也都用貼布遮住，因此許多台灣粉絲表示，「來台灣笑容滿滿，回去臉好臭」、「在台灣就不用遮刺青了，期待妳過來！」李珠珢昨日晚上到今日連續在IG分享5篇貼文，其中一段影片，看到她綁著可愛的雙丸子頭、並頂著精緻妝容，重現經典的三振舞，不過她臉上卻沒有笑容，心情看起來似乎有些沉悶；另一段影片看到她大跳「炸裂陳子豪」的舞蹈，她臉上的表情則明顯開朗許多，且跳得非常賣力。在李珠珢的IG留言區也發現，有許多台灣粉絲湧入，且發現她的表情變化，「珠珢在韓國真的沒有笑容欸，來台灣的時候超開心的」、「歡迎來台灣，可以笑到合不攏嘴」、「趕快來台灣，妳看學姊在這邊多開心呀」、「還是在台灣比較開心」、「期待妳來台灣的那一刻～相信妳會有更多笑容的」、「笑容又消失了」、「真的差超多，趕快來台灣開心上班吧。」還有人看到她的手上有膚色貼布遮住刺青，「來台灣吧，刺青根本大大方方露出來」、「希望來台灣之後可以不用貼起來」、「歡迎來台灣發展，限制應該會少一點」、「台灣永遠支持妳。」事實上，先前就有不少粉絲發現，李珠珢在台韓兩地的差別，起初她來到台灣時，也同樣都是面無表情跳舞，不過隨著時間流逝，她的表情慢慢放鬆，露出充滿幸福感的陽光笑容。就有韓國粉絲揭祕，韓國啦啦隊在南韓經常遭受性騷擾，還有不平等待遇，所以才會常常板著一張臉。而近來前體育主播蔡明里爆料，李珠珢將在明年球季來台灣發展，加盟中華職棒啦啦隊，因此現在也有許多台灣粉絲相當期待，還有人猜測，最有可能和她簽約的球團是富邦悍將。據《ETtoday新聞雲》報導，台灣確實有跟李珠珢的韓國經紀公司接觸，不過接觸者還在評估條件，且距離明年球季還有半年以上的時間，因此雙方都不急著簽約。