巴黎奧運不敵麟洋配！王昶仍意外爆紅　坦言：希望多關注賽場成績

2024巴黎奧運羽球男子雙打賽事，最終由台灣好手「麟洋配」李洋／王齊麟在與中國組合梁偉鏗／王昶苦戰三盤情況下，驚險以21：17、18：21、21：19搶下金牌，成為史上首隊在奧運完成衛冕的羽球男雙搭檔。而儘管中國選手王昶遺憾收下銀牌，他卻因為外貌出眾意外受到熱烈討論，粉絲人數不斷水漲船高，所到之處也不斷有粉絲陪同，不過這樣的情況如今對他來說似乎太超過，稍早王昶受訪時也坦言，「希望大家能將目光放在我在賽場上的表現。」
王昶盼外界能給空間 梁偉鏗則稱要更注意言行舉止
王昶稍早接受訪問時表示，「我的社群媒體資料如今全數被曝光，而每天的行程安排很密集，開始有點懷念當初訓練時的純粹，希望大家多多關注我在賽場上的成績，場外留給我一點空間。」梁偉鏗則稱，「如今巴黎奧運結束後，開始受到不小關注，我需要更加注意自身的言行舉止。」
而王昶也談到了本屆巴黎奧運自身的收獲，他坦言最終沒能拿下金牌當然遺憾，但自己也學到了很多東西，他表示：「我比較大的一個收穫是，我擁有了對奧運經歷的總結，這對於我下屆出戰奧運會有幫助。因為我從小組賽到決賽，該經歷的我都經歷了，這樣到下屆奧運我們就沒有地方說，是我過去沒有碰到過這樣的情況。我們會準備得比現在更加充分，未來可能還有2屆奧運會，把目標放在4年與8年後。」
梁王組合教練陳其遒稱 見子弟兵闖進金牌戰很感動
而「梁王組合」的教練陳其遒日前受訪則表示，自己很感動他們能夠挺進金牌戰，雖然希望他們能一舉登頂，但就是距離山頂還差一步，他說：「在賽後複盤交流的時候，我也說只能給王昶在比賽中打60分，梁偉鏗則高一些，我覺得我們還是有很多潛力，但凡發揮到70分，就可以贏下比賽。」
「他們對於冠軍的渴望，會讓他們緊張、發揮失常，而麟洋配因為有大賽經歷，過去也有奧運金牌成績，相對在賽場上就更加從容自在。雖然梁王有4年的時間去彌補，熬過失敗的痛苦，把受挫的自信找回來，但是要接受這個事實，也必須要等，這是奧運最大的魅力，也是他們未來最寶貴的財富。」陳其遒如此說到。
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王昶稍早接受訪問時表示，「我的社群媒體資料如今全數被曝光，而每天的行程安排很密集，開始有點懷念當初訓練時的純粹，希望大家多多關注我在賽場上的成績，場外留給我一點空間。」梁偉鏗則稱，「如今巴黎奧運結束後，開始受到不小關注，我需要更加注意自身的言行舉止。」
而王昶也談到了本屆巴黎奧運自身的收獲，他坦言最終沒能拿下金牌當然遺憾，但自己也學到了很多東西，他表示：「我比較大的一個收穫是，我擁有了對奧運經歷的總結，這對於我下屆出戰奧運會有幫助。因為我從小組賽到決賽，該經歷的我都經歷了，這樣到下屆奧運我們就沒有地方說，是我過去沒有碰到過這樣的情況。我們會準備得比現在更加充分，未來可能還有2屆奧運會，把目標放在4年與8年後。」
梁王組合教練陳其遒稱 見子弟兵闖進金牌戰很感動
而「梁王組合」的教練陳其遒日前受訪則表示，自己很感動他們能夠挺進金牌戰，雖然希望他們能一舉登頂，但就是距離山頂還差一步，他說：「在賽後複盤交流的時候，我也說只能給王昶在比賽中打60分，梁偉鏗則高一些，我覺得我們還是有很多潛力，但凡發揮到70分，就可以贏下比賽。」
「他們對於冠軍的渴望，會讓他們緊張、發揮失常，而麟洋配因為有大賽經歷，過去也有奧運金牌成績，相對在賽場上就更加從容自在。雖然梁王有4年的時間去彌補，熬過失敗的痛苦，把受挫的自信找回來，但是要接受這個事實，也必須要等，這是奧運最大的魅力，也是他們未來最寶貴的財富。」陳其遒如此說到。
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