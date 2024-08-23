巴黎奧運不敵麟洋配！王昶仍意外爆紅　坦言：希望多關注賽場成績

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▲中國男雙球員王昶憑藉著俊俏的帥臉、總是帶著微笑的風度及出色的應對進退，在兩岸都收穫了不少球迷。但這似乎也讓他的生活多了一些困擾，一群不理智的粉絲在他回國時到機場堵人，造成他的麻煩，王昶也因此在網路上抱怨了幾句。（圖／美聯社／達志影像）

2024巴黎奧運羽球男子雙打賽事，最終由台灣好手「麟洋配」李洋／王齊麟在與中國組合梁偉鏗／王昶苦戰三盤情況下，驚險以21：17、18：21、21：19搶下金牌，成為史上首隊在奧運完成衛冕的羽球男雙搭檔。王昶稍早接受訪問時表示，「我的社群媒體資料如今全數被曝光，而每天的行程安排很密集，」梁偉鏗則稱，「而王昶也談到了本屆巴黎奧運自身的收獲，他坦言最終沒能拿下金牌當然遺憾，但自己也學到了很多東西，他表示：「我比較大的一個收穫是，我擁有了對奧運經歷的總結，這對於我下屆出戰奧運會有幫助。因為我從小組賽到決賽，該經歷的我都經歷了，這樣到下屆奧運我們就沒有地方說，是我過去沒有碰到過這樣的情況而「梁王組合」的教練陳其遒日前受訪則表示，自己很感動他們能夠挺進金牌戰，雖然希望他們能一舉登頂，但就是距離山頂還差一步，他說：「在賽後複盤交流的時候，我也說只能給王昶在比賽中打60分，梁偉鏗則高一些，「他們對於冠軍的渴望，會讓他們緊張、發揮失常，而麟洋配因為有大賽經歷，過去也有奧運金牌成績，相對在賽場上就更加從容自在。雖然梁王有4年的時間去彌補，熬過失敗的痛苦，」陳其遒如此說到。