流量密碼！Wembanyama灌籃影片觀看次數破1.5億　打破NBA紀錄

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NBA聖安東尼奧馬刺新星Victor Wembanyama，上賽季NBA新人王並入選年度防守第一隊，而Wembanyama在上賽季例行賽對上塞爾提克時，上演一記「空中漫步」灌籃，當時引起球迷一陣熱議，目前這則影片在獲得1.53億的觀看次數，成為NBA創立各大社交媒體平台以來，觀看次數最高的一支影片。，比如說誇張的火鍋或是灌籃等，因此每一次Wembanyama的影片出現在網路上，都能迅速成為球迷關注焦點，而除了對上塞爾提克灌籃的影片破1.5億次觀看外，上賽季Wembanyama的影片、在NBA各社群媒體總播放次數達到10億次，成為上賽季最受歡迎的球員以及菜鳥，Wembanyama菜鳥賽季就取得巨大成功，但外界還是期待Wembanyama能夠在賽季更上一層樓，除了是最佳進步獎的熱門人選外，也有不少球迷看好Wembanyama能夠劍指MVP。