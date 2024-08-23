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流量密碼！Wembanyama灌籃影片觀看次數破1.5億　打破NBA紀錄

記者吳政紘/綜合報導

▲聖安東尼奧馬刺隊新星Victor Wembanyama成為史上第一位入選最佳防守陣容第一隊的新秀。（圖／美聯社／達志影像）
▲聖安東尼奧馬刺隊新星Victor Wembanyama成為史上第一位入選最佳防守陣容第一隊的新秀。（圖／美聯社／達志影像）
NBA聖安東尼奧馬刺新星Victor Wembanyama，上賽季NBA新人王並入選年度防守第一隊，而Wembanyama在上賽季例行賽對上塞爾提克時，上演一記「空中漫步」灌籃，當時引起球迷一陣熱議，目前這則影片在獲得1.53億的觀看次數，成為NBA創立各大社交媒體平台以來，觀看次數最高的一支影片。

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Wembanyama頂著法國天才的頭銜進入NBA，誇張的身體素質，讓他能夠打出一些球迷未曾見過的動作，比如說誇張的火鍋或是灌籃等，因此每一次Wembanyama的影片出現在網路上，都能迅速成為球迷關注焦點，

總觀看次數破10億次　Wembanyama成流量密碼

而除了對上塞爾提克灌籃的影片破1.5億次觀看外，上賽季Wembanyama的影片、在NBA各社群媒體總播放次數達到10億次，成為上賽季最受歡迎的球員以及菜鳥， Wembanyama在NBA的首秀吸引超過299萬人次觀看，該場比賽Wembanyama的Highlight影片，觀看次數達到2.14億次，成為NBA的「流量密碼」。

Wembanyama菜鳥賽季就取得巨大成功，但外界還是期待Wembanyama能夠在賽季更上一層樓，除了是最佳進步獎的熱門人選外，也有不少球迷看好Wembanyama能夠劍指MVP。

在巴黎奧運期間接受採訪時，Wembanyama表示：「我在學習，我為接下來幾年的對手感到擔憂。」記者問他是NBA的對手還是國際賽，Wembanyama則霸氣喊話：「不管是在哪裡！」


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