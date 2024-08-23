《原子少年2》明首播誕生男團！粉絲卡位推「心中Pick」跪求出道

2022年《原子少年》播出後引爆台灣追星風潮，創造史無前例的男團盛世。時隔2年，《原子少年2》即將於8月24日播出，製作規格、賽制、獎勵皆全面升級。主題曲《最遙遠的男孩》上架不到十天就突破8萬點閱，粉絲留言卡位推自己的Pick之外，也驚豔於選手們的妝造，直接留言：「求你們不要比賽了，直接出道吧！」
《原子少年2》每首歌皆為全新原創，節目組邀集專業音樂製作人以及編舞老師，配合選手聲線特色以及舞蹈專長，打造最適合各團的歌曲及編舞，搭配現場的燈光、視訊，呈現最精彩的舞台。
節目組重金打造開場動畫影片，其中還包含了驚喜彩蛋，特別邀請了《原子少年》第一季的學長們回來拍攝開場影片，有傳承意味。節目尚未播出即獲得大量關注與討論，主題曲《最遙遠的男孩》的舞台、運鏡、剪輯升級，讓粉絲都很有感。
《原子少年2》6星球分團 54位小鮮肉各展魅力
《原子少年2》網羅了六顆各具特色的星球，將54位選手安排至最適合的團體，有年紀小但團結的沙屬性小行星；嘻哈饒舌，具有酷帥形象的夜屬性天狼星；具有暖男魅力，閃閃發光的光屬性晨之星；顏值時尚高冷的冰屬性鑽石星球；自由奔放展現堅強舞蹈實力的風屬性風行者，以及性感帥氣，展現熱情的火屬性克卜勒。形象影片也在日前釋出，引來網友瘋狂討論。
三位星際導師歐弟、坤達、健志都有男團經驗。歐弟注重團體的協調性，稱讚選手們彼此的默契及舞台同步率；坤達重視選手們的舞台掌控，對於選手在台上的眼神、走位，都希望他們是「已經準備好了」的狀態；健志對於選手們能一邊饒舌一邊精準對拍，完美呈現舞蹈動作表示肯定。
受邀擔任第一集流星導師的A-Lin，則表示看了選手充滿青春、活力的表演，讓她彷彿回到了「少女時代」，非常享受選手們帶來的舞台。六團六色，選手們究竟拿出了什麼樣的表現，令人期待。
馬上行動力挺 ：https://hidol.fan/atomboyz
《原子少年2》播出資訊
8/24起 每週六
晚間八點｜TVBS歡樂台、TVBS精采台首播、LINE TV首播
晚間十點｜中華電信MOD、Hami Video、愛奇藝iQIYI、LINE TV上線
8/30起 每週五
晚間十點｜中視播出
8/31起 每週六
晚間六點｜《原子少年2 ATOM BOYZⅡ》官方Youtube頻道彩蛋版正片上架
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節目組重金打造開場動畫影片，其中還包含了驚喜彩蛋，特別邀請了《原子少年》第一季的學長們回來拍攝開場影片，有傳承意味。節目尚未播出即獲得大量關注與討論，主題曲《最遙遠的男孩》的舞台、運鏡、剪輯升級，讓粉絲都很有感。
《原子少年2》6星球分團 54位小鮮肉各展魅力
《原子少年2》網羅了六顆各具特色的星球，將54位選手安排至最適合的團體，有年紀小但團結的沙屬性小行星；嘻哈饒舌，具有酷帥形象的夜屬性天狼星；具有暖男魅力，閃閃發光的光屬性晨之星；顏值時尚高冷的冰屬性鑽石星球；自由奔放展現堅強舞蹈實力的風屬性風行者，以及性感帥氣，展現熱情的火屬性克卜勒。形象影片也在日前釋出，引來網友瘋狂討論。
三位星際導師歐弟、坤達、健志都有男團經驗。歐弟注重團體的協調性，稱讚選手們彼此的默契及舞台同步率；坤達重視選手們的舞台掌控，對於選手在台上的眼神、走位，都希望他們是「已經準備好了」的狀態；健志對於選手們能一邊饒舌一邊精準對拍，完美呈現舞蹈動作表示肯定。
受邀擔任第一集流星導師的A-Lin，則表示看了選手充滿青春、活力的表演，讓她彷彿回到了「少女時代」，非常享受選手們帶來的舞台。六團六色，選手們究竟拿出了什麼樣的表現，令人期待。
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《原子少年2》播出資訊
8/24起 每週六
晚間八點｜TVBS歡樂台、TVBS精采台首播、LINE TV首播
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8/30起 每週五
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8/31起 每週六
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